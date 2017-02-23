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37 yıl önce idam cezasına çarptırılan dalgıç evinde ölü bulundu

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37 yıl önce idam cezasına çarptırılan dalgıç evinde ölü bulundu
Körfez'de dalış öğretmeni 65 yaşındaki Saffet Alyaz evinde ölü bulundu.

Körfez ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki eski dalgıç Saffet Alyaz evinde öldü bulundu. Alyaz’ın 29 Mart 1980 tarihinde idam cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı.

Körfez Mimar Sinan Mahallesi Denizciler Caddesi üzerinde ikamet eden 65 yaşında ki eski dalgıç Saffet Alyaz evinde ölü bulundu. 2 çocuk babası olan Alyaz’ın yalnız yaşadığı öğrenilirken yaşlı adamın son olarak dün akşam saatlerinde bakkaldan alışveriş yaptığı iddia edildi. Sabah saatlerinden itibaren kendisine ulaşmaya çalışan yakınları telefonlara cevap alamayınca çilingirci ile Alyaz’ın evine geldi. Açılan kapı neticesinde Alyaz’ın cansız bedeni ile karşılaşıldı. Olay sonrası eve polis ve sağlık ekibi çağrılırken, Alyaz'ın beyin kanaması sonucu öldüğünü iddia ediliyor.

Öte yandan Alyaz’ın Sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflara göre 9 Mart 1979 tarihinde yakalanan 17 ülkücü arasında yer aldığı ve 29 Mart 1980 tarihinde ise İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 1 No'lu Askeri Mahkemesi'nde yargılanarak idam cezasına çarptırıldığı ancak duruşmadaki iyi hali göz önüne alınarak cezası yaşam boyu hapis cezasına çevrildiği ortaya çıktı.

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