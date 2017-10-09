38 yaşında kalpten ölüm

Körfez Mimarsinan Mahallesi ikamet eden Efesan Limanı'nda güvenlik görevlisi olan Mustafa Koyuncu (38) evinde istirahat ederken aniden fenalaştı. Yakınları tarafından çağrılan sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Koyuncu'nun kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Koyuncu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Evli ve henüz çocuğu olmayanKoyuncu'nun cenazesi bugün Mimarsinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Körfez Asri Mezarlığı'nda defnedilecek.

Binali ASLAN