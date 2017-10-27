3’ncü grupta iki maç var
Kocaelispor’un yer aldığı 3.Lig 3.Grup’ta 10.hafta perdesi yarınki iki maçla açılacak.
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Düzyurt ile Aydınspor 1923 saat 14.00’te kozlarını paylaşacak. Ankara Adliye ile Sultanbeyli Belediye’yi karşı karşıya getirecek maç ise 14.30’da başlayacak. Gruptaki diğer 7 maç pazar günü oynanacak.
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