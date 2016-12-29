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4-6 yaş grubu Kur’an Kursu açılışında izdiham

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4-6 yaş grubu Kur’an Kursu açılışında izdiham
Zincirlikuyu Cami 4-6 yaş grubu Kur’an Kursu düzenlene törenle açıldı.

İzmit Belediyesi’nin ve Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla yaptırılan Kur’an Kursu açılışına İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın yanı sıra, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, Kocaeli Müftüsü Yusuf Doğan, İzmit İlçe Müftüsü Musa Bilgiç, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İLK ENGELLİ ASANSÖRÜ ZİNCİRLİKUYU’YA

Kursun açılışında konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “Bu soğuk kış gününde içimizi ısıtan, bizleri umutlandıran, mutlu eden bir açılışı yapıyoruz. Yavrularımız, geleceğin büyükleri olacak. Allah’ını bilen, dinine bağlı bir insandan hiçbir zaman zarar gelmez. Bu yavrularımızın küçük yaşta dinimizi öğrenmesine vesile olacak bu güzel yerin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Zincirlikuyu Cami Derneğimiz ile güzel çalışmalar yaptık. İlk engeli asansörünü bu camimizde yaptık. Derneğimizin çalışmaları bizleri de çok güzel motive ediyor.”  şeklinde konuştu.

KUR’AN KURSU SAYISI ÇOK ARTTI

Şehirdeki tüm kurumlarla olduğu gibi Müftülükle de güzel bir işbirliği içerisinde olduklarını, birlikte güzel çalışmalara imza attıklarını da söyleyen Başkan Doğan  “Ben göreve geldiğimde, 22 Kur’an Kursumuz vardı. Her mahallede bir Kur’an kursu hedefiyle yola çıktık. Şuanda 160’a yakın Kur’an Kursumuz bulunuyor. Siz Kur’an Kursu açacağız deyin, biz her türlü emrinizdeyiz. Emeği geçen tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.  Çocuklarımıza, onların geleceğine hizmet bizim liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın emridir. Biz de bu emri yerine getirmek için elimizden geleni yapıyoruz.

İZMİT’İ ÖRNEK ALSINLAR

Kurumlar arası dayanışma diyorlarsa, gelsinler İzmit’te, Kocaeli’nde örnek alsınlar. Çünkü burada hizmet etme sevdası var. Diliyoruz ki, hem İl Müftümüz, hem İlçe Müftümüz de bundan önceki gibi yükselerek, bu güzel hizmetlerin ödülleriyle bereketlensinler. En büyük bereketi dinine bağlı, güzel evlatlar yetiştirmektir. Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Hayırlı uğurlu olsun.” ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARINIZI KURAN-I KERİM’DEN MAHRUM ETMEYİN

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak da konuşmasında, “Rabbimiz her birimiz için Kuran-ı Kerim’i gönderdi. Bu kitabı okumadan, yazılanları uygulamadan bu hayatın tadına varamayız. Bu nedenle Kuran-ı Kerim’den ne kendimizi ne de çocuklarımızı asla mahrum bırakmamalıyız.” şeklinde konuştu. İl Müftüsü Yusuf Doğan ve İlçe Müftüsü Musa Bilgiç de yaptıkları konuşmalarında “Camide eğitim yoksa, cami fonksiyonunu icra edemiyor demektir. Dinini bilen çocuktan, ne topluma ne ana babasına zarar gelmez.” dediler.

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