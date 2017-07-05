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4.800 delege için istişare başladı

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4.800 delege için istişare başladı
AK Parti Kocaeli Teşkilatı, artık tam anlamıyla kongrelerin havasına girdi.

İlimizde toplam 260 bin parti üyesi, 12 ilçede toplam 4.800 kongre delegesini belirleyecek. Bütün mahallelerden seçilecek kongre delegesi sayıları da belirlendi ve açıklandı.

CUMARTESİ GÜNÜ İL DANIŞMA

AK Parti Kocaeli Teşkilatı’nın 101’inci İl Danışma Meclisi toplantısı Cumartesi günü akşam saat 19.00’da Antikkapı’da başlayacak. Toplantıya Bakan Işık, milletvekilleri, belediye başkanları da katılacak. İl Danışma Meclisi’nin tek gündemi yaklaşan kongreler olacak.

19-26 TEMMUZ ARASI

İlçe kongrelerinde oy kullanacak mahalle delegelerinin seçimleri 19-26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. İl Başkanı Ceyhan, “Bu tarihler arasında her gün iki ilçede delege seçimlerini tamamlayacağız.” dedi. Kongreler gibi, delege seçimlerinin de tek liste ile yapılması bekleniyor. Her mahalledeki ilçe kongresi delegelerinin listesi, o mahalledeki partili üyelerle yapılacak istişareler sonucu hazırlanacak.

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KADINLAR DA ÇOK İLGİLİ- AK Parti Kocaeli Teşkilatları artık kongrelerin havasına girdi. Hangi mahalleden kaç kongre delegesi seçileceği belirlendi. İzmit İlçe Kadın Kolları yöneticileri Naime Ceylan, Ayfier Uğur, Zeynep Erk, Emine Soylu Gündoğan, Necla Timur, Mine Yıldız, il merkezinde mahallelerden seçilecek delege sayılarını gösteren tablonun başında görülüyor. AK Parti’de kadınlar da kongre sürecinde aktif olmaya hazırlanıyor.(Murat Yoldaş)

 

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