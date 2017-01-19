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4 ay önce kuruldu Türkiye Şampiyon oldu

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4 ay önce kuruldu Türkiye Şampiyon oldu
Yaklaşık 4 ay önce Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü bünyesinde kurulan Buz Pateni Senkronize genç bayan takımı, önceki gün Ankara’da düzenlenen Türkiye Şampiyonasında birinci geldi. 

ÇOK BÜYÜK BAŞARI
Buz pateni senkronize ekibi yaklaşık 4 ay önce kuruldu. Antrenörlüğünü Ece Örengül ve Turan Tosunlar’ın yaptığı Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü, geçtiğimiz günlerde Ankara’da yapılan Türkiye Şampiyonası’na katıldı. 12 takımın katıldığı şampiyonada en yakın rakibinin 12 puan önünde şampiyon olan genç kızlar, çok büyük bir başarıya imza attı. 

DÜNYA GENÇLER ŞAMPİYONASI’NDA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK
Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü Buz Pateni Senkronize kategorisinde çok kısa zamanda, önemli mesafe kat etti, Türkiye şampiyonluğu sevinci yaşadı. Ankara’da yapılan müsabakalarda Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü’ne şampiyonluk kupasını Spor Bakanı Suat Kılıç verdi. Genç kızlarda Türkiye Şampiyonu olan Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü, mart ayında Kanada’da yapılacak Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

BAŞKAN TUĞ VE ANTRENÖRLER ÖRENGÜL VE TOSUNLAR ÇOK MUTLU
Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü senkronize genç yayan takımının kısa sürede elde ettiği başarı Kulüp Başkanı Baki Tuğ ile antrenörler Ece Örengül ve Turan Tosunlar’ı çok mutlu etti. Başkanı Baki Tuğ, çok kısa sürede kurulan senkronize takımın bu başarısından dolayı başta teknik ekip ve sporcularını kutladı. Antrenörler Örengül ve Tosunlar de, gelecek yıllarda Kocaeli’nin sesini daha çok duyuracaklarını söyledi.
 

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