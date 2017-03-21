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4 bin 500 metrelik yola beton

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4 bin 500 metrelik yola beton
Yolların sağlıklı bir şekilde kullanılabilmesi için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Başiskele Belediyesi, 4 bin 500 metre uzunluğundaki caddeyi betonla kaplıyor.

Cadde ve sokaklarda birçok çalışmayı gerçekleştirerek, ilçeyi modern görünüme kavuşturmaya devam eden Başiskele Belediyesi ekipleri araçların ve yayaların rahatça ulaşımlarını gerçekleştirmeleri için imara uygun yollar ve kaldırımlar yapıyor. Bu çalışmalar kapsamında yeni imar yolları açıyor, mevcut yolların da sürekli bakımını yapıyor, asfaltlıyor, parke taşlarıyla ve betonla kaplıyor.

Altyapı çalışmaları tamamlanan sokaklarda, görselliği öne çıkaran peyzaj düzenlemeleri ve kent estetiğine uygun aydınlatmalar yapılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleriyle de uyum içerisinde çalışmaların gerçekleştiği Başiskele’de bir süre önce yol genişletme çalışmasının tamamlandığı yaklaşık 4 bin 500 metre uzunluğundaki Yuvacık Yakacık Mahallesi Çataldere Caddesi’nin beton kaplaması yapılıyor.

Turizm tesislerinin yollarına bakım
Öte yandan Başiskele Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, turistik tesislere ulaşım sağlayan yolların sezon öncesi bakım ve onarımlarını da gerçekleştiriyor.

Turizm potansiyelinin her geçen gün yükseldiği Başiskelede'de turistik tesisler ve doğal alanlar ziyaretçiler ile dolup taşıyor. Başiskele Belediyesi’nin ulaşım konusunda yaptığı düzenlemelerle yerli ve yabancı ziyaretçiler turistik işletmelere daha güvenli bir şekilde ulaşıyor. Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’ın talimatları doğrultusunda Fen İşleri Müdürlüğü, turizm tesislerin yoğunlukta olduğu Servetiye Karşı Mahallesi’nden Servetiye Cami Mahallesine bağlantısı olan 3 metre genişliğindeki, bin metre uzunluğundaki yolu bir süre önce 8 metre genişliğe çıkararak güvenli hale getirmişti. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yolun kaplaması yapıldı.

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