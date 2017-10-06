4 DEAŞ'lı tutuklandı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ'a yönelik istihbarat çalışmaları çerçevesinde yakalanan S.S, Ö.B, Ş.A. ve S.K'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Tacikistan uyruklu şüpheli S.S'nın, Uluslararası Polis Teşkilatı'nın (İnterpol) kırmızı bültenle arandığı öğrenildi. DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, 29 Eylül'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenlenmiş, operasyonda DEAŞ ile irtibatlı olduğu ileri sürülen 4 kişi gözaltına alınmıştı.
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