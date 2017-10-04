4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü, Kocaeli’de kutlandı

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği bir dizi etkinliklerle kutlandı. Kandıra yolu üzerinde Büyükşehir Belediyesi'ne ait Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezimde vatandaşlarla yapılan "Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü" ile başlayan etkinlik daha sonra yapılan bomba arama köpeklerinin gösterisi ve sokak köpeği sahiplenmiş vatandaşların tebrik edilmesiyle devam etti.

Üniversite öğrencileri, Gölcük ve Karamürsel'den gelen hayvan severler ile Büyükşehir Belediyesi'nin Sağlıklı Yaşam Yürüyüşlerine katılan sporseverlerin de hazır bulunduğu etkinliklerde, Jandarma bomba arama köpekleri de özel bir parkurda yeteneğini sergilediler. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evleri öğrencilerinin yazdığı "41 Hikâye" kitabı yazar öğrenciler tarafından imzalanarak etkinliğe katılan vatandaşlara da dağıtıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Bekir Köksal, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Hasan Yılmaz, Kandıra İlçe jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Donbaycı, Veteriner Şube Müdürü Muhammed Feyzi Karabıyık'nın da katıldığı etkinlikler de çocuklar köpeklerin yuvaları olan kulübeleri de boyadılar. Etkinliklerde bir konuşma yapan ve güzel bir ülke ile bir şehirde yaşadıklarını ifade eden Başkan Karaosmanoğlu, "Doğal güzellikleriyle de artık gündeme gelen kentimizin güzel insanlarına hizmet etmeyi nasip eden Rabbime çok şükür ediyorum. Yaşadığımız bu kenti, görevimizi ve hiçbir düşünce, renk ve farklılığı ayırmadan herkesi seviyoruz. Bu bağlamda vatandaşlarımızın çevreyi ve hayvanları daha çok severek yaşamasını da arzu ediyoruz. Unutmayalı ki Rabbimiz hiçbir şeyi boşuna yaratmadı. Şu an Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'mizin bahçesinde bu etkinliği yapıyoruz. Bu merkez sokak hayvanları için, Türkiye'deki en güzel rehabilitasyon merkezidir. Sokak hayvanlarımıza bu merkezde beş yıldızlı otel konforunda hizmet sunuyoruz. Buranın yapılmasında Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun büyük desteklerini aldık. Bakınız eğer bugün bu hizmetleri yaptıysak Türkiye'nin güvenli, gelişen ve kalkınan bir ülke olması vesilesiyle yapabiliyoruz. Eğer ekonomik anlamda zayıf bir devlet olsak, insanımızın için yaptığımız bu hizmetleri asla ortaya çıkaramazdık. İçinde bulunduğumuz bu eser binlerce hizmetimizin arasından sadece bir tanedir" ifadelerini sarf etti.

Bu ülkenin güzel bir vatandaşı olmak bizim için büyük bir zenginliktir vurgusu da yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, "Bu milletin hizmet yolunda önünü açan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Önümüze çağdaş medeniyetlerin seviyesinin üzerine çıkılması hedefini koyan, Türkiye'nin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk ve bu ülkeyi bize emanet eden başta tüm büyüklerimizden Rabbim razı olsun. Son olarak bugün hayvan sevgisine duyarlılık gösteren insanlarımızın daha da çoğalmasını diliyorum. İnsan, hayvan, doğa birlikte uyum içinde, mutlu bir yaşam sürmesi cennet gibi olan vatanımızı, çok daha yaşanılabilir bir yer haline getirecektir. Bu duygularla Hayvanları Koruma gününü kutluyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Başkan Karaosmanoğlu köpek kulübelerini çocuklarla ve üniversiteli öğrencilerle boyamayı ihmal etmezken, boyanan sokak köpeklerinin kalacağı kulübüler Kocaeli Üniversitesi'ne hediye edildi. Tören sokak hayvanları sahiplenen vatandaşlara hediye verilmesiyle son buldu.