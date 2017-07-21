4 gündür haber alınamıyordu! Ölü bulundu

İzmit Akçakoca Mahallesi Saadettin Yalım Caddesi'nde ikamet eden PETKİM emeklisi Reyhan Önen (69) yaşadığı evde ölü olarak bulundu.

YAKLAŞIK 4 GÜNDÜR HABER ALINAMADI

Edinilen bilgiye göre kendisinden yaklaşık 4 gündür haber alamayan yakınları Reyhan Önen’in evine geldi. Kapı kilitli olunca çilingir çağrılarak kapı açtırıldı. İçeri giren yakınları Reyhan Önen’i hareketsiz görünce hemen 112 Acil ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Reyhan Önen’in öldüğünü belirledi. Cenazesi otopsi için kaldırıldığı İzmit Asri Mezarlık Morgunda yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

İzmit’in tanınmış esnaflarından merhum Hüsnü Önen ile Hatice Sabahat Önen çiftçinin 2 çocuğundan biri Reyhan Önen’in kanser nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü ve buna bağlı olarak kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği öne sürüldü. Cenazesi ikindi namazında Fevziye Camiinden alınarak Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.

Kerim YAVUZ