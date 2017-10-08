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4 ilçede kongre tarihi bu gün açıklanabilir

4 ilçede kongre tarihi bu gün açıklanabilir

AK Parti Genel Merkezi’nin her ay düzenlediği il başkanları toplantısı 13 Ekim Cuma günü yapılacak.

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İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu, Gebze Belediye Başkanı Köşker, İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz ile İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman Perşembe günü söz konusu toplantı için Ankara’ya gidiyor.

4 İLÇEDE KONGRE TARİHİ

AK Parti İl Başkanları toplantısı 13 Ekim Cuma günü Erdoğan başkanlığında yapılacak. Kocaeli heyetinin genel merkezde yapacağı görüşmelerde, ertelenen Gebze, Körfez, Başiskele, Derince ilçe kongreleri tarihlerinin de kesinleşmesi bekleniyor. 
 

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