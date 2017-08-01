4 yaş gençleştik

25.5’TEN, 21.6’YA İNDİ
Geçen sezonki kadrodan 6 isimle yollarını ayırıp, altyapıdan 7 ismi kadroya dahil eden Kocaelispor tam 4 yaş birden gençleşti. Geçen sezon 25.5 olan yaş ortalaması yeni sezonda 21.6’ya indi. Takımdan ayrılan 6 futbolcunun toplamda yaşı 186, gelen 7 gencin ise 120. Başka bir açıdan bakıldığında, kadrodan ayrılan futbolcuların yaş ortalaması 31’ken, yeni gelenlerin ortalaması 17.
20 YAŞ ALTI 10 FUTBOLCU
Geçen sezon kadroda 30 ve üstü 7 futbolcu varken, bu sezon sayı 4’e indi. Yine geride bıraktığımız sezon kadroda 20 ve altı yaşındaki sadece 3 isim varken, bu sezon rakam 10’a çıktı. Geçen sezon kadrodaki en yaşlı isim Kılıç(40) ile en genç isimler Fatih ve Onur Kandöken(19) arasında 21 yaş fark vardı, bu sezon en yaşlı isim Can Emre(34) ile en genç Gökdeniz(16) arasındaki yaş farkı 22.
Gidenler ve yaşları:
Kılıçarslan 40
Sinan 34
Oğuzhan 30
Erol 29
Şenol 28
Kadir Gezer 25
Gelenler ve yaşları
Onur Kandöken 19
Aykut 18
Ferhat 18
Mertcan 18
Onur Öztonga 17
Celil 17
Gökdeniz 16
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