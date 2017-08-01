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4 yaş gençleştik

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4 yaş gençleştik
Kocaelispor’da geçen sezon 25.5 olan yaş ortalaması bu sezon 21.6’ya indi. Takımın en genç ismi 16 yaşındaki Gökdeniz, en yaşlısı ise 34 yaşındaki Can Emre.

25.5’TEN, 21.6’YA İNDİ

Geçen sezonki kadrodan 6 isimle yollarını ayırıp, altyapıdan 7 ismi kadroya dahil eden Kocaelispor tam 4 yaş birden gençleşti. Geçen sezon 25.5 olan yaş ortalaması yeni sezonda 21.6’ya indi.  Takımdan ayrılan 6 futbolcunun toplamda yaşı 186, gelen 7 gencin ise 120. Başka bir açıdan bakıldığında, kadrodan ayrılan futbolcuların yaş ortalaması 31’ken, yeni gelenlerin ortalaması 17.

20 YAŞ ALTI 10 FUTBOLCU

Geçen sezon kadroda 30 ve üstü 7 futbolcu varken, bu sezon sayı 4’e indi. Yine geride bıraktığımız sezon kadroda 20 ve altı yaşındaki sadece 3 isim varken, bu sezon rakam 10’a çıktı. Geçen sezon kadrodaki en yaşlı isim Kılıç(40) ile en genç isimler Fatih ve Onur Kandöken(19) arasında 21 yaş fark vardı,  bu sezon en yaşlı isim Can Emre(34) ile en genç Gökdeniz(16) arasındaki yaş farkı 22.

Gidenler ve yaşları:

Kılıçarslan  40

Sinan           34

Oğuzhan     30

Erol               29

Şenol            28

Kadir Gezer  25

Gelenler ve yaşları

Onur Kandöken 19
Aykut                   18

Ferhat                  18

Mertcan              18

Onur Öztonga     17

Celil                        17

Gökdeniz               16

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