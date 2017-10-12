4 yaşında kanserden ölüm!

Körfez Kıyırlı Köyü'nde ikamet eden hayvancılıkla geçimini sağlayan Mustafa ile Nermin Toplu çiftin 2 çocuğundan biri olan Beren 2 yıl önce akciğer kanserine yakalandı. Küçücük bedeniyle Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde birçok tedavi gören Beren amansız hastalığa daha fazla dayanamadı ve 4 aydır tedavi gördüğü Ankara Memorial Hastanesi'nde vefat etti.

Beren'in cenazesi Körfez Kıyırlı Köy Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi.

Binali ASLAN