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4 yer kiraya çıktı, 2 yer elde kaldı

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4 yer kiraya çıktı, 2 yer elde kaldı
İzmit Belediyesi mülkiyetinde bulunan Emlak İstimlak Müdürlüğünce hazırlanan 4 yerin kiralama ihalesi bugün gerçekleşti.

Yapılan ihalede 2 yer için talipli çıkarken, 2 yer ise elde kaldı. Belediyenin elde kalan iki yeri yeniden ihaleye çıkarmayacağı öğrenildi.

Emine Zeybek başkanlığındaki İzmit Belediye Encümeni'nde gerçekleşen ihalede Yenidoğan Mahallesi Seka Devlet Hastanesi yolu üzerinde bulunan 13 metre karelik işyeri aylık muhammen bedel 700 TL’den ihaleye çıkan yere talipli çıkmadı. Topçular Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı Yazar Sokak No: 6 adresinde bulunan 17 m2 Ahşap Yapı büfe çay bahçesi de aylık muhammen bedel 250 TL’den kiraya çıktı buraya da katılımcı olmadı. Belediye iki yerin kiralama işini şimdilik rafa kaldırdı. 

MUHAMMEN BEDEL ÜZERİNDEN 3 YILLIĞINA KİRALADILAR
Akmeşe Atatürk Mahallesi Kuşbaşı Eşref Sencer Caddesi NO: 168 adresindeki 40 metre kare alan üzerinde Teknik altyapı alanı aylık muhammen bedel bin 250 TL’den Kule Hizmetleri A.Ş adına Sinan Taştekin, Ömerağa Mahallesi İnönü caddesi No:176 adresindeki 8.50 metre kare alan üzerinde bulunan Kültür ve Basın Yayınları satış yeri aylık muhammen bedel 50 TL’den Sarbaş İnşaat Özel Eğitim Sağlık Bilişim Akartakıt Gıda Turizm A.Ş adına Nuri Kaya’ya kiraya verildi. 

Şennur YILDIZ
 

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