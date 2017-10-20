4 yıldır yastıkları bekliyor 

Cennet Genç, İzmit Hacı Hasan Mahallesi Gürsoy Sokak’ta oturuyor. Yaklaşık 4 yıl önce Derince Asker Hastanesi karşısında bulunan bir mobilyacıdan 3 bin TL’ye mobilya almış. Eşyalar eve teslim edilmiş ama yastıkları eksikmiş. Cennet Genç, “Koltuklarım var, yastıkları yok. Defalarca aradım, beni oyalıyorlar. 4 yıldır hala koltukların yastıklarını alamadım” dedi.

