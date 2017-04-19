40 günde bitirilmesi gereken işe 10 teklif

İzmit Belediyesi Kültür Tepesi Cephe İyileştirmesi yapım işiyle ilgili ihaleyi bugün yaptı.

Yer tesliminden itibaren 40 günlük süre içinde tamamlanması istenen ihaleye, dosya alan 14 firmadan 10’u katılarak teklif verdi. Bu ihaleyle, çalışmaların devam ettiği Kültür Tepesi’ne bakan İmaret Camii tarafındaki binaların cephe iyileştirilmesi yapılacak.

Turan Durak’ın başkanlığını yaptığı ihale komisyonunda İlhan Gökbudak, Engin Yıldırım, Leyla Kıran ve Fatma Erciyes yer aldı. Yaklaşık maliyeti 464 bin 231 lira 23 kuruş olarak açıklanan ihaleye, en düşük teklif 271 bin 418 TL ile Merda Boya’dan geldi. İhale için verilen teklifler şöyle: Mehmet Celalettin Kaya 318 bin 681 TL, Merda Boya İnşaat 271 bin 418 TL, Erdi Ertuğ 414 bin 657 TL, Mehmet Said Püşüroğlu Marmara Beton ortaklığı 361 bin 684 TL, Geylani İnşaat 472 bin 276 TL, ARC Mimarlık 394 bin 173 TL, Selimoğlu İnşaat 338 bin 706 TL, Gersut İnşaat 449 bin 867 TL, Yıldız Park Mimarlık 297 bin 987 TL, Emre Değer İnşaat 293 bin 567 TL.

Şennur YILDIZ