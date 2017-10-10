400 dükkan satışa çıkıyor
Gölcük Belediyesi’nin kentsel dönüşüm kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü Gölcük Sanayi Sitesi’ndeki kaba inşaatları tamamlanan 400 iş yerinin satış ihalesi bugün yapılacak.
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Gölcük Belediyesi, ‘Kentsel Dönüşüm Projesi’ kapsamında ilçe merkezinden kaldırarak Hisareyn Karaköprü Mahallesi’nde yaptırdığı Sanayi Sitesi’ndeki 400 işyerinin satış ihalesi bugün saat 15.00’te Gölcük Belediye Encümen salonunda yapılacak. Hisareyn rezerv alanında yapılan dükkanların bedelleri, SPK uzmanlarının belirlediği bedeller üzerinden gerçekleşecek. İhaleye katılacaklar, alacakları dükkanların satış bedelinin yüzde 790’ini peşin, kalan yüzde 30’u da dükkanların tesliminde ödeyecek.
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Etiketler : Gölcük Belediyesi, 400 dükkan, ihale
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