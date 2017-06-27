40'a yaklaşacak! Kavrulacağız

40’A YAKLAŞIYOR
Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü’nün raporuna göre bölgemizde bugün, yarın ve perşembe günü hava az bulutlu olacak. Bugün ve yarın 31 derece beklenen en yüksek sıcaklık, perşembe günü 34 dereceye yükselecek.
HAFTA SONU DAHA SICAK
Meteoroloji’nin raporuna göre, cuma ve cumartesi günleri havada bulut bile olmayacak. Gündüz sıcaklıkları gölgede 36 dereceyi bulacak. Önümüzdeki 5 gün bölgemizde gece sıcaklıkları da 19-25 derece arasında bekleniyor. Nem yüksek, rüzgar hafif.
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