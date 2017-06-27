40'a yaklaşacak! Kavrulacağız

Soğuk geçen kışın ardından bu yıl yaz mevsiminin de çok sıcak ve uzun olacağı konusundaki uzman tahminleri doğru çıkıyor. Meteoroloji önümüzdeki 5 günlük hava raporu tahmininde, sıcaklığın daha da yükseleceğini öngördü.

40’A YAKLAŞIYOR Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü’nün raporuna göre bölgemizde bugün, yarın ve perşembe günü hava az bulutlu olacak. Bugün ve yarın 31 derece beklenen en yüksek sıcaklık, perşembe günü 34 dereceye yükselecek. HAFTA SONU DAHA SICAK Meteoroloji’nin raporuna göre, cuma ve cumartesi günleri havada bulut bile olmayacak. Gündüz sıcaklıkları gölgede 36 dereceyi bulacak. Önümüzdeki 5 gün bölgemizde gece sıcaklıkları da 19-25 derece arasında bekleniyor. Nem yüksek, rüzgar hafif.

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