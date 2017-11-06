41 Burda AVM’ye Altın Örümcek Ödülü

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen ve kurulduğu günden bu yana ziyaretçilerinin ilgi gösterdiği, tercih ettiği mekanlar arasında bulunan 41 Burda AVM, her yıl pek çok farklı kategoride projeyi ödüllendiren Altın Örümcek Web Ödülleri’nde “Alışveriş ve Yaşam Merkezleri” kategorisinde finale kalan 9 marka arasından sıyrılarak www.41burda.com web sitesi ile halkın favorisi ödülünü kazandı.

15. Altın Örümcek Web Ödülleri değerlendirme süreci tasarım&kullanıcı deneyimi, teknik altyapı, özgünlük, amaca uygunluk, içerik gibi kriterler baz alınarak gerçekleştirildi. 100’ün üzerindeki katılımcı AVM içinden ilk 10’a kalan www.41burda.com web sitesi, halk oylaması sonucunda halkın favorisi seçilerek ödüle layık görüldü.