41 Burda'da yer yerinden oynadı

41 Burda alışveriş merkezinin yaş günü etkinliklerine katılan ünlü sanatçılar, muhteşem performanslarıyla izleyenleri büyüledi.

Esas Holding tarafından Eski Gölcük yolu üzerinde hizmete açılan 41 Burda AVM’nin yaş günü kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Ateş dans şovları ve kortejle başlayan kutlama, romantik müziğin usta yorumcusu Ümit Besen, pop-rock müziğin renkli isimlerinden Pamela ve pop müziğin sevilen ismi Bora Duran’ın gerçekleştirdiği konser tüm ziyaretçilere eğlenceli ve müzik dolu bir gün yaşattı. Birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği kutlamalara izleyicilerde şarkılara eşlik ederek destek verdi. Konserin ardından kesilen 1. yıl pastası ile program sona erdi.