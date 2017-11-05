41 FK fark attı

Kırmızı-Lacivertli ekip, serdar GB karşısında 18-0 gibi farklı skorla galip geldi. Yeşilovaspor ile Yenidoğanspor arasında oynanan maçta 1-1 sona erdi.

EMRECAN 4 GOL ATTI

U-16 Ligi dün oynanan 9 maç ile devam etti. Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan maçta 41 FK ilk yarısını 8-0 önde kapattığı mücadeleyi 18-0 kazanarak hem günün en farklı skoruna imza attı hem de A Grubu’nda yenilgisiz olarak liderliğini sürdürdü. Bu maçta Emrecan (4), Cenker (3), Kerem (3), Yusuf Eren (2), Ersel (2), Samet Kayabay (2), Atakan (2) attığı gollerle yıldızlaşan isimler oldu.

