41 FK fark attı
U-16 Ligi’nde dün 9 maç oynandı. Günün en farklı skorunu ise A Grubu’nun yenilgisiz lideri 41 FK aldı.
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Kırmızı-Lacivertli ekip, serdar GB karşısında 18-0 gibi farklı skorla galip geldi. Yeşilovaspor ile Yenidoğanspor arasında oynanan maçta 1-1 sona erdi.
EMRECAN 4 GOL ATTI
U-16 Ligi dün oynanan 9 maç ile devam etti. Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan maçta 41 FK ilk yarısını 8-0 önde kapattığı mücadeleyi 18-0 kazanarak hem günün en farklı skoruna imza attı hem de A Grubu’nda yenilgisiz olarak liderliğini sürdürdü. Bu maçta Emrecan (4), Cenker (3), Kerem (3), Yusuf Eren (2), Ersel (2), Samet Kayabay (2), Atakan (2) attığı gollerle yıldızlaşan isimler oldu.
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Etiketler : 41 FK, Yeşilovaspor, Yenidoğanspor
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