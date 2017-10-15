41 FK liderliğe uçtu: 2-4
U-14 Ligi’nde A Grubu’nda mücadele eden 41 FK, İzmit GB’ni 4-2 mağlup ettiği haftada, Kocaeli Birlikspor da puan kaybedince grubunda liderliğe yükseldi
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DERİNCE AVERAJLA İKİNCİ SIRADA
U-14 Ligi’nde her geçen hafta heyecan yükselirken, gruplarda sıralama da oldukça sık bir şekilde değişiyor. A Grubu’nda da Kocaeli Birlikspor, 41 FK ve Yeşilovaspor’un kıyasıya yarış içinde olduğu grupta, Kocaeli Birlikspor iki puan farkla 41 FK ve Yeşilovaspor’un üstünde bulunurken, Kırmızı – Beyazlı ekibin Belediye Derincespor’a 2-1 mağlup olması sonrası 41 FK da İzmit GB’ni deplasmanda 4-2 yenince A Grubu’nda averaj ile liderliğe yükseldi. Belediye Derincespor da ikinci sıraya yükseldi. Kocaeli Birlikspor bu mağlubiyetle üçüncü sıraya gerilerken, haftayı bay olarak geçen Yeşilovaspor da dördüncü sırada yer aldı.
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