41 FK ve Çayırtepe yenişemedi; 0-0
U-12 Ligi’nde dün oynanan maçlarda D Grubu’nda lider ve ikinci olan 41 FK ile Çayırtepe Gençlik maçında kazanan olmadı ve mücadele 0-0 sona erdi.
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Bu skorun ardından 41 FK puanını 29 yaparak liderliğini sürdürürken, Çayırtepe Gençlik’te 29 puanla ikinci sırada yer aldı. U-12 Ligi’nde dün 12 karşılaşma oynandı.
TOPLU SONUÇLAR:
U-12
Çayırtepe Gençlik: 0 – 41 FK: 0
Yeni Kocaeli: 2 – İzmit Yıldız: 3
Yahya Kaptanspor: 7 – KYÖD Spor: 1
Yenişehirspor: 0 – Kullarspor: 3
İzmit BLD: 4 – Seymen Karşıyaka: 0
Körfez İlçesi Birlik: 0 – Başiskele BLD: 4
Karamürsel İ.Y: 1 – Gölcükspor: 2
Kavaklıspor: 1 – Halıderespor: 7
Hisareynspor: 2 – Harb-İş Spor: 2
Ereğlispor: 0 – Gölcük Karadenizspor: 3
BLD Derince: 8 – Çınarlıspor: 1
Derince Birlik: 4 – Çenedağspor: 1
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