  • BIST 88.947
  • Altın 146,010
  • Dolar 3,6292
  • Euro 3,8822
  • Kocaeli 10 °C

41 Genç yeni döneme hızlı başladı

»
41 Genç yeni döneme hızlı başladı
Gebze Belediyesi’nin eğitim alanındaki en önemli projelerinden biri olan “41 Genç 41 Gelecek Liderlik Eğitimi Projesi” 3. dönem eğitimlerine başladı. 

İstanbul Şehir Üniversitesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Gebze’deki okullarda eğitim gören gençler arasından mülakatlarla belirlenen 41 gencinin katılımıyla sürdürülen 41 Genç 41 Gelecek Liderlik Eğitimi Projesi’nde 3. dönem eğitimleri hızlı başladı. Lise 2 ve 3. sınıf öğrencileri arasından mülakatla belirlenen 41 genç, yeni dönemde etkinliklerine sosyal sorumluluk çalışmalarıyla başladı. 41 Genç 41 Gelecek Liderlik Eğitimi’nin 3. dönem katılımcısı gençler, Gebze’nin kırsal yerleşim alanlarından olan Tavşanlı Mahallesi’nde fidan dikimi gerçekleştirdi. Farkındalık etkinliği kapsamında fidan dikimi gerçekleştiren 41 genç, diktikleri fidanlara kendi isimlerini verdi. Fidan dikimi etkinliğinin ardından projenin katılımcı gençleri İZAYDAŞ tesislerini ziyaret etti. İZAYDAŞ yetkilileri eşliğinde tesisi gezen 41 genç, atıkların geri dönüşüme nasıl kazandırıldığını yerinde inceleme fırsatı buldu. Tesis hakkında bilgi verilen gençlere burada geri dönüşüm ve geri kazanım çalışmalarının anlatıldığı kısa film de izletildi. Tesiste incelemelerini tamamlayan 41 genç daha sonra Gebze’ye döndü.

Proje hakkında bilgiler veren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Gençlerimizin geleceğine ve kişisel gelişimine bir nebze olsun katkı sağlamak amacıyla, konusunda uzman eğitimci kadrolarla sürdürdüğümüz 41 Genç 41 Gelecek Projesi emin adımlarla gençleri içine alarak 3. dönemde de istikrarlı şekilde sürüyor. Özgüveni tam, geleceğe ışık tutacak büyük Türkiye hedeflerinin gelecekteki mimarı lider gençlerin yetişmesi için uygulamaya koyduğumuz 41 Genç 41 Gelecek Liderlik Eğitimi Projesi’ne benzer çalışmaların örnek alınarak hayata geçirilmesi bizleri sevindirirken; asıl bizleri sevindiren ise program mezunlarımızın yeni dönemde öğretici olarak çalışmaları ve üniversite kazanıp eğitim hayatlarına devam etmeleridir. 3. döneme de emin adımlarla başlayan 41 Genç 41 Gelecek Liderlik Eğitimi Projemizin ilk 2 döneminden mezun olan gençlerimizi, mezun iletişim çalışmaları altında bir araya getirerek, iletişimimizi koparmıyoruz. Gençlerimizin bundan sonraki eğitim süreçlerinde de destek olmayı hedefliyoruz” dedi.

Bu haber toplam 35 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Belediye hizmet binalarında bakım var29 Mart 2017 Çarşamba 11:22
  • Başiskele’de perde duvar ve yaya kaldırımı çalışmaları sürüyor28 Mart 2017 Salı 15:42
  • Tepeköy'de mahalle turu28 Mart 2017 Salı 10:17
  • Çanakkaleli Başkan Gökhan,Karamürsel’de ‘Hayır’ istedi25 Mart 2017 Cumartesi 10:49
  • İhraç edilenlere KESK desteği25 Mart 2017 Cumartesi 10:09
  • Emekli Sen’den hayır broşürü24 Mart 2017 Cuma 10:00
  • Eğitim Sen’de komisyon seçimi22 Mart 2017 Çarşamba 10:41
  • 4 bin 500 metrelik yola beton21 Mart 2017 Salı 18:32
  • Gölcük’te FETÖ davası20 Mart 2017 Pazartesi 09:07
  • Ülkü Ocakları, Saffet Sancaklı'yı ziyaret etti17 Mart 2017 Cuma 10:38
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti