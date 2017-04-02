41 Genç yeni döneme hızlı başladı

Gebze Belediyesi’nin eğitim alanındaki en önemli projelerinden biri olan “41 Genç 41 Gelecek Liderlik Eğitimi Projesi” 3. dönem eğitimlerine başladı.

İstanbul Şehir Üniversitesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Gebze’deki okullarda eğitim gören gençler arasından mülakatlarla belirlenen 41 gencinin katılımıyla sürdürülen 41 Genç 41 Gelecek Liderlik Eğitimi Projesi’nde 3. dönem eğitimleri hızlı başladı. Lise 2 ve 3. sınıf öğrencileri arasından mülakatla belirlenen 41 genç, yeni dönemde etkinliklerine sosyal sorumluluk çalışmalarıyla başladı. 41 Genç 41 Gelecek Liderlik Eğitimi’nin 3. dönem katılımcısı gençler, Gebze’nin kırsal yerleşim alanlarından olan Tavşanlı Mahallesi’nde fidan dikimi gerçekleştirdi. Farkındalık etkinliği kapsamında fidan dikimi gerçekleştiren 41 genç, diktikleri fidanlara kendi isimlerini verdi. Fidan dikimi etkinliğinin ardından projenin katılımcı gençleri İZAYDAŞ tesislerini ziyaret etti. İZAYDAŞ yetkilileri eşliğinde tesisi gezen 41 genç, atıkların geri dönüşüme nasıl kazandırıldığını yerinde inceleme fırsatı buldu. Tesis hakkında bilgi verilen gençlere burada geri dönüşüm ve geri kazanım çalışmalarının anlatıldığı kısa film de izletildi. Tesiste incelemelerini tamamlayan 41 genç daha sonra Gebze’ye döndü.

Proje hakkında bilgiler veren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Gençlerimizin geleceğine ve kişisel gelişimine bir nebze olsun katkı sağlamak amacıyla, konusunda uzman eğitimci kadrolarla sürdürdüğümüz 41 Genç 41 Gelecek Projesi emin adımlarla gençleri içine alarak 3. dönemde de istikrarlı şekilde sürüyor. Özgüveni tam, geleceğe ışık tutacak büyük Türkiye hedeflerinin gelecekteki mimarı lider gençlerin yetişmesi için uygulamaya koyduğumuz 41 Genç 41 Gelecek Liderlik Eğitimi Projesi’ne benzer çalışmaların örnek alınarak hayata geçirilmesi bizleri sevindirirken; asıl bizleri sevindiren ise program mezunlarımızın yeni dönemde öğretici olarak çalışmaları ve üniversite kazanıp eğitim hayatlarına devam etmeleridir. 3. döneme de emin adımlarla başlayan 41 Genç 41 Gelecek Liderlik Eğitimi Projemizin ilk 2 döneminden mezun olan gençlerimizi, mezun iletişim çalışmaları altında bir araya getirerek, iletişimimizi koparmıyoruz. Gençlerimizin bundan sonraki eğitim süreçlerinde de destek olmayı hedefliyoruz” dedi.