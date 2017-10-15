41 Genç’in öğrencileri üniversiteli oldu 

İsmini Kocaeli’nin plaka kodundan ‘41’ den alan 41 Genç 41 Gelecek Liderlik Eğitimi projesinin katılımcı öğrencileri gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra, eğitim alanında da büyük bir başarıya imza attı. 2015 ve 2016 yılları içerisinde projeye dahil olan geçlerden 44 öğrenci, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde eğitimlerine başladı.

Gebze Belediyesi tarafından hayat geçirilen proje kapsamında geleceğin liderleri olan gençlere; kültür, sanat, bilim, yönetim, kişisel gelişim, farkındalık ve sosyal sorumluluk alanlarında eğitimler verildi. Gerçekleşen eğitimler sırasında gençlerin öncelikli olarak kendilerini tanımaları ve güçlerini keşfedip doğru yönde kullanmaları konusunda yardımcı olundu. Lise 2 ve 3. Sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleşen projenin katılımcı öğrencileri, üniversiteye giriş sınavlarında da büyük bir başarıya imza attı.

41 Genç 41 Gelecek Liderlik Eğitimi projesinin 2015 yılı katılımcı öğrencilerinden 12’si üniversiteye yerleşme sınavlarında başarı gösterdi