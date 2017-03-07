41 gün kala muhteşem başlangıç

Pazar günü evde oturacaktım. Yorgundum, hastaydım. Bütün gün evde kalıp, dinlenmeyi planlıyordum. Cuma günü AK Parti İl Başkanı Ceyhan aradı. Pazar günü Kocaeli teşkilatının referandum kampanyası açılış toplantısı yapacağını söyledi, “Abi seni özellikle arıyorum. Gelmeni, izlemeni istiyorum.” dedi.

Ceyhan’a birkaç bahane sıralamaya kalktım. Dinlemedi, “İlk kez senden bir şey rica ediyorum. Bekliyorum” dedi. Gittim, iyi ki gitmişim. Bir kez daha bu kentte AK Parti’nin organizasyon gücünü, teşkilattaki heyecanı içinde yaşayarak görme imkânı buldum. Bu heyecanı, bu birlikteliği takdir etmemek mümkün değildir.

…………….

Saat 12.00’de başlayacak toplantı için, beni oğlum Emir saat 11.45 sıralarında Sabancı Kültür Merkezi önüne getirdi. Bahçe girişinde karşılaştığım ilk dost Zafer Arat oldu. Kucaklaştık. “Abi seni üzüyorlar mı?” diye sordum. “Hayır, her şey yolunda” dedi. Gayet neşeliydi. Teşkilat mensupları toplantıya tek tek ismen çağırılmış. Zafer Arat, “Benim haziran listesine imza atmam lazım” dedi, bahçede ayrıldık.

Sabancı Kültür Merkezi bahçesi, bayram yeri gibiydi. Dev ekran kurulmuş. Çay, kahve servisi var. Genel merkezden gelen broşürler dağıtılıyor. Herkes heyecanlı. Herkes, üzerine düşen görevi partisi için yapmaya hazır.”CumhurCan” diye bir maskot yapmışlar. Ortalıkta dolaşıyor, partililerle şakalaşıyor.

Zafer Arat’tan, Ömer Polat’ın zimmetine geçtim. Sağolsun Ömer her zaman, her konuda kahrımı çeker. “Hastayım Ömer, ayakta duracak halim yok. Gözün benim üzerimde olsun. Toplantıyı da sonuna kadar izleyemem, beni kaçırırsın” dedim. Ömer koluma girdi. Salona çıkarttı. Gazetecilere ayrılan yere oturdum. Sağolsun, kendisi de 2-3 koltuk ileriye yerleşti ve gerçekten gözünü benden ayırmadı.

ERGÜN İLE GÖNÜL YOK

5 Mart Pazar günü 16 Nisan’a tam 41 gün kalmıştı. İl Başkanı Ceyhan konuşmasında, “İroni yapmak adına, kampanyanın açılışı için bugünü özellikle seçtik.” dedi.

Toplantı öncesi salona girdiğimde, önce en önde oturan Osman Pepe ile selamlaştık. Ben oturduğum yerden kim geliyor, kim yok bunları gözlemeye çalışıyorum. Saat tam 12.30’da İl Başkanı Ceyhan, Büyükşehir Başkanı Karaosmanoğlu, Bakan Fikri Işık birlikte salona girdiler. Program başladı.

Hiç kimse, özellikle ilimizde AK Parti içinde gruplaşma olmadığından, küskün-kavgalı partili olmadığından söz edemez. Ama AK Parti’yi diğer partilerden ayıran en önemli özelliklerden biri de, parti adına, parti siyaseti adına bir mücadele girdiklerinde bütün kırgınlıkları unutuyorlar.

Necdet Eksen salondaydı. Mahmut Civelek’e büyük itibar gösteriliyordu. Bütün Belediye Başkanları gelmişti. Gözüm, Osman Pepe’nin yakınlarında Nihat Ergün’ü aradı. Bir Nihat Ergün’ün, bir de Sibel Gönül’ün yokluğu dikkati çekiyordu. Toplantıdan sonra Ceyhan ile kısa bir değerlendirme yaptık. Ergün ile Gönül’ü sordum. “Nihat Bey’in Ankara’da çok önemli programı vardı. Sibel Gönül de yine Ankara’da oğlunun üniversite işleri ile ilgileniyor. Toplantıya mazeretli oldukları için gelemediler. Herhangi bir kasıt yok” dedi. Ama tam da öyle olduğunu sanmıyorum.

YILDIRIM’DAN DAVET ALDIM

Tabii, çok uzun yılları birlikte geçiriyoruz. AK Parti içinde pek çok tanıdığım insan var. Bu şehirde yeri geldiğinde -ama hakaret etmeden, belden aşağı vurmadan- AK Partilileri, belediyeleri en çok eleştiren kişi hala benim. Buna rağmen, beni kendi aralarında gördüklerinde, onların bir toplantısına katıldığımda gerçekten mahcup ediyorlar.

Salonda beni gören her AK Parti’li -Bakan’dan Başkan’a, meclis üyesinden il yöneticisine- hepsi hoşgeldin dedi. Çok kişi ile selamlaştık. Kendimi çok yakın bulduklarıma, “Fazla üstüme düşmeyin. Benim oyumun rengini değiştiremezsiniz” diye söylemekten de geri kalmadım.

Salona girdiğinde en fazla alkış alan kişi, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım oldu. 1 Mart günü Karamürsel’de elbiseyle denize atlayıp, fenalık geçiren dalgıcı kurtaran Yıldırım, partililerin gözünde kahraman olmuş. Başkan Yıldırım’ın yeri benim hemen önündeydi. El sıkıştık, sitem etti:

“Abi sözün vardı. Karamürsel’e bana gelecektin. Bak bu partide benden başka kimse sana ayak uyduramaz. Gel Karamürsel’e bir de beraber oturalım” dedi. Hele havalar ısınsın. Başkan’la Coşkun’da oturup, Altınkemer Plajı’nda yüzmek için Karamürsel’e gideceğim.

CEYHAN ÇOK İYİ BİR HATİP

Sabancı Kültür Merkezi’ndeki program yarım saatlik gecikmeyle başladı. Önce sahnedeki dev ekranda Genel Merkez’in 16 Nisan için hazırladığı, AK Parti müzikleriyle bezenmiş 15-20 dakikalık sinevizyon gösterisi sunuldu. Çok iyi hazırlanmış bir gösteri. Hani salona “EVET” ile “HAYIR” arasında biraz kararsız, biraz tereddütlü gitseniz, bu film sizi EVET’e yönlendirir.

Filmin ardından açılış konuşmasını İl Başkanı Ceyhan yaptı. Şemsettin Ceyhan’ı bir kere daha bir toplantıda kürsüde izlemiştim. Bence, ilimizdeki AK Partililer içinde en iyi hatip Ceyhan’dır. Son derece akıcı, son derece güzel konuşuyor. Ceyhan, “16 Nisan için hem dua edeceğiz, hem çalışacağız. Sadece dua edip, çalışmamakla olmaz” dedi. Teşkilatlarına müthiş gaz verdi. Özellikle partili gençleri ve kadınları yere göğe sığdıramadı. Şu sözlerini not ettim:

“AK Parti’yi çok büyük, çok güçlü bir kuş olarak düşünün. Bu kuşun gövdesi, partimizin yöneticileri, Bakanları, milletvekilleridir. Ama kuşun ileriye gitmesini, uçmasını sağlayan kanatlarından biri gençlik kolları, diğeri kadın kollarımızdır.”

Toplantıda AK Parti Kocaeli teşkilatı kadın ve gençlik kollarının, 25 Şubat’ta Ankara’daki büyük toplantıda yaptıkları olağanüstü gösterilerin filmi de izlettirildi. Salonda büyük bir heyecan, büyük bir coşku vardı. Ceyhan resmen 16 Nisan için ilimizdeki startı verdi. Sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Karaosmanoğlu kürsüye geldi.

Karaosmanoğlu, uzatmadı. Kısa konuştu. Yine partinin ağabeyi gibi konuştu. 16 Nisan’da EVET’in neden önemli olduğunu, Kocaeli’de yine çok iyi sonuç almaları gerektiğini anlattı.

Başkan’ın konuşması bittiğinde, saat 13.30’a geliyordu.14.00’de Bayburt’ta Kocaelispor’un maçı başlayacak. Dışarıda beni getiren oğlum bekliyor. Karaosmanoğlu’nun ardından milletvekilleri adına Katırcıoğlu’nun konuşacağı açıklandı. İki koltuk ilerimdeki Ömer Polat’a göz kırptım, “Kaçır beni” dedim. Artık oturacak halim yoktu. Başım da dönüyordu. Sağolsun Ömer hemen dışarı çıkarttı. Kendi arabasıyla evime götürmeyi teklif etti. Oğlum Emir bekliyordu, O’nunla döndüm.

……………

Özet şudur: AK Parti Kocaeli teşkilatı, gerçekten yapması gereken her işe çok iyi hazırlanan, parti menfaati söz konusu olduğunda kendi içindeki kırgınlıkları bir kenara bırakıp, hep birlikte fedakârca koşturan insanların teşkilatı. Şemsettin Ceyhan, il başkanlığı görevini gayet iyi yapıyor.

Ben, daha önce kanaatimi yazmıştım. 16 Nisan’da Kocaeli’den çıkacak “Evet” oranının, Türkiye ortalamasının altında kalacağını öngörüyorum. Hala bu iddiamın arkasındayım. Ama pazar günü gördüğüm teşkilat, kalan 39-40 günde ev ev, sokak sokak çalışacak. İl Başkanı Ceyhan kadın kollarının her sokakta temsilci belirlediğini anlattı. İlimizde diğer siyasi partilerin böyle bir gücü ve organizasyon kabiliyeti yok. Eğer 16 Nisan için hala çok kararsız varsa, kalan sürede bu kararsızların EVET tarafına daha fazla yönelmesi de bu tabloya göre son derece mümkündür.