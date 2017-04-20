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41 ülkeden gelip, Vali Güzeloğlu’na gittiler

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41 ülkeden gelip, Vali Güzeloğlu’na gittiler
23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Festivali için Kocaeli’ne gelen misafir çocuklar, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'nu ziyaret etti. 

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Festivali için Kocaeli'ye gelen misafir öğrencileri ağırladı. Ziyarete gelen misafir öğrencileri Kocaeli Valiliği Salonu’nda ağırlayan Vali Güzeloğlu, misafir öğrencilere hitap etti.

Ziyarette konuşan Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, "Sizler Kocaelimize, ülkemize renk kattınız, sevgi taşıdınız. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün TBMM’nin açılışını Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak ilan etmiş olması sonrasında, bizler bu bayramı çocuklarımızla kutlarız. Aynı zamanda bütün dünya çocuklarını da bu bayrama ortak etmek ve coşkumuzla ortak etmek istedik. Çünkü biz inanıyoruz ki çocukların kurduğu bir dünya sevgiyi, barışı ve kardeşliği çoğaltacak” dedi.

Sözlerine devam eden Vali Güzeloğlu, "Biz dünyanın bugün her ülkesinde ve her köşesinde sevginin, barışının, kardeşliğin egemen olmasını istiyoruz. Sizlerin Kocaeli’mizdeki geliştireceği her yönün, buluştuğu ve paylaştığı her ortamın, kaynaştığı her arkadaşlığın sonrasında, bu duyguları güçlendireceğinize inanıyorum. Ülkelerinize döndüğünüzde, bizim misafirperverliğimizi, sıcaklığımızı ve sevgimizi taşımanızı istiyoruz. Çünkü barış ve kardeşlik ancak buna inanmakla ve bu duyguları yaşamakla mümkün olur. Kocaeli’deki geçireceğiniz her günün sizler için unutulmaz olmasını diliyorum. Kurduğunuz arkadaşlıkların bir ömür boyu sürmesini diliyorum” diye konuştu.
Konuşmanın ardından konuk ülke çocukları Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’na kendi ülkelerinden getirdikleri hediyeyi takdim etti. Türkiye grubunun Vali Güzeloğlu’nun karikatürünü hediye etmesi dikkat çekti.

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