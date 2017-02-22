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411 polisle 4 ilçede operasyon

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411 polisle 4 ilçede operasyon
Bugün sabah 07.00'da 411 polisle 4 ilçede yapılan operasyonda çocuğun cinsel istismarı, uyuşturucu madde ticareti yapmak, cinsel saldırı, hırsızlık ve dolandırıcılıktan 25 kişinin gözaltına aldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığının organizasyonunda ülke genelinde aranan şahısların yakalanmasında etkinliğin arttırılması ve süratle adalete teslim edilmesinin sağlanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Derince, İzmit, Kartepe ve Başiskele İlçe Emniyet Müdürlükleri sorumluluk bölgelerinde 67 hedef şahısın yakalanmasına yönelik 411 görevli personelin katılımı ile eş zamanlı operasyon yapılması planlanmıştır. Kocaeli 2 Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararlarına istinaden belirlenen adreslerde 22 Şubat 2017 günü saat 07.00’de operasyona başlanılmıştır. Yapılan operasyon kapsamında ‘Çocuğun cinsel istismarı, uyuşturucu madde ticareti yapmak, cinsel saldırı, hırsızlık ve dolandırıcılık’, benzeri suçlardan 12 yıl 6 ay, 12 yıl 16 gün, 8 yıl, 6 yıl 11 ay, 5 yıl ve 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 25 şahıs yakalanmıştır.”

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