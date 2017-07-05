44. Kiraz Festivali yine çok dolu

Bu yıl 44’üncüsü düzenlenecek olan Altın Kiraz Festivali, 3 gün boyunca Körfez’de ayrı bir rüzgâr estirecek. Ünlü sanatçıların konserleri eğlendirirken, güreşler Kırkpınar’ı aratmayacak.

Körfez Belediyesi tarafından bu yıl 7-9 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan 44. Altın Kiraz Festivali için Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Tütünçiftlik sahilinde bulunan 1453 Cafe’de basın toplantısı gerçekleştirdi. Geniş katılımın sağlandığı toplantıda festivalle ilgili bilgiler aktaran Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, bu yıl 5 ayrı ülkeden 250 kişilik folklor ekibinin de ağırlanacağını belirtti.

KORTEJ İLE BAŞLAYACAK

Başkan İsmail Baran, 3 gün sürecek olan festivale tüm Kocaeli halkını davet ettiklerini belirterek, “

Festivalimiz, 7 Temmuz 2017 Cuma günü saat 19.00’da Necmettin Erbakan Kültür Merkezi önünden kortej yürüyüşü ile başlayacak. Ağadere Caddesi’ni takiben gerçekleştirilecek olan yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı’na kadar devam edecek. Kortejin sonunda ise Karadeniz müziğinin sevilen gruplarından İmera saat 21.00’de hayranlarıyla buluşacak” dedi.

5 ÜLKEDEN 250 FOLKLORCU

Başkan İsmail Baran, “Yarımca Sahili’nde düzenlenen uçurma şenliğinin ardından Alparslan Türkeş Stadyumu’nda saat 20.00’da Belediye’ye ait Halk Oyunları ekibi yapacağı gösteri ile Körfezlilere keyifli dakikalar yaşatacak. 5 farklı ülkeden 250 kişilik halk oyunu ekibini misafir edeceğiz. Halk Oyunları ekibinin gösteriyi bitirmesiyle saat 22.00’da sevilen şarkıcı Mustafa Ceceli sahne alarak, Körfezlilere konser verecek. Ceceli en sevilen şarkılarını Körfezliler için seslendirecek” diye konuştu.

MEYVESİNİ TOPLADIK

Yağlı güreşlerin önemine dikkat çeken Başkan İsmail Baran, “Yağlı güreşlerimize müstesna isimler katılıyor. İki sene üst üste başpehlivan olan Recep Kara gibi önemli güreşçiler katılacak.

Bizler Körfez için ‘Sporun Başkenti’ sloganı ile çıktığımızda bu sloganın çok iddialı olduğu söylendi. Ama biz bunun üstesinden geldik ve altını da doldurduk. Şimdi yavaş yavaş ilçemize gelen madalyalar ile ne kadar doğru adım attığımızı görüyoruz.

SPORA BÜYÜK YATIRIM

39 aydır göreve geldiğimizden bu yana sporla ilgili çalışmalarımızda güzel adımlar attık. Ekibimize de bu konuda teşekkür ediyorum.3 bin 500 evladımıza 15 farklı branşta eğitim desteği veriyoruz. 8 dönümlük alanda büyük bir spor merkezi projemiz var. Geçtiğimiz Pazar günü bakanlıkla görüştük, Spor Toto’nun da bizlere bir desteği olacak. Şimdiden 44. Altın Kiraz Festivalimiz hayırlı olsun” dedi. Başkan İsmail Baran, daha sonra kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

HACET BAYRAMI

Öte yandan Altın Kiraz Festivali kapsamında önemli bir gelenek daha yaşatılacak. Yağmur Duası olarak da adlandırılan ve unutulan bir gelenek haline gelen Hacet Bayramı, cumartesi günü Yayla Türbesi alanında gerçekleştirilecek. Etkinlikte Beştepe Millet Camii İmamı Mehmet Bilir Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulunacak. Kılınacak öğle namazı sonrasında hocalar tarafından yağmur duası yaptırılacak. Programda ayrıca katılanlara etli pilav ikramında bulunulacak.

PROGRAM

07 Temmuz Cuma

19.00 – Festival Korteji (Ağadere Caddesi)

20.00 – Halk Oyunları Gösterisi

21.00 – İmera Konseri (15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı)

08 Temmuz Cumartesi

17.00 – Çocuk Şenlikleri (Yarımca Sahili)

20.00 – Halk Oyunları Gösterisi

22.00 – Mustafa Ceceli Konseri (Alparslan Türkeş Stadyumu)

09 Temmuz Pazar

11.00 – Yağlı Güreş Müsabakaları (Sevindikli Köyü Er Meydanı)