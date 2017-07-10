445 bin esnaf ve sanatkara kredi desteği

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, faizsiz ve düşük faizli kredi kullanan esnaf sayısının yılın ilk 6 ayında yaklaşık 445 bine, kredi bakiyesinin ise 21,5 milyara ulaştığını bildirdi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, yazılı açıklamasında, Bakanlar Kurulu kararıyla 1 Ocak - 31 Aralık 2017 tarihlerinde esnaf ve sanatkarlara, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan Türkiye Halk Bankası tarafından bankacılık ve kredi mevzuatı çerçevesinde, yüzde 50 faiz indirimli veya faizsiz 5 yıla kadar uzun vadeli kredi imkanları getirildiğini anımsattı.

Bu kapsamda, söz konusu kredileri kullanan esnaf sayısının yılın ilk 6 ayında 444 bin 940’a, kredi bakiyesinin ise 21 milyar 510 milyon 530 bin 269 liraya ulaştığına dikkati çeken Tüfenkci, bu esnafın, 395 bin 488’inin yüzde 50 faiz indirimli kredilerden, 49 bin 452’sinin ise faizsiz kredilerden yararlandığını vurguladı.

Tüfenkci, 2016'da geçen yıllardan devir hariç, esnaf ve sanatkara yaklaşık 12 milyar 38 milyon lira, 1 Ocak-30 Haziran tarihlerinde ise yaklaşık 5 milyar 780 milyon lira kredi kullandırıldığını belirterek, 2002'den bugüne kadar kullandırılan kredi miktarının 30 Haziran itibarıyla 67 milyar liraya ulaştığını, 1 milyon 513 bin 632 esnaf ve sanatkarın faiz indirimli kredilerden faydalandığını ifade etti.

Yapılandırma rakamları

Öte yandan kredi borcunu ödeyemeyen esnaf ve sanatkarların borçlarının Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği aracılığıyla yapılandırıldığına işaret eden Tüfenkci, şunları kaydetti:

"30 Haziran itibarıyla yapılandırma yapılan ortak sayısı 24 bin 72, affedilen temerrüt faizi tutarı 152 milyon 742 bin 311 lira, yapılandırılan borç tutarı 252 milyon 286 bin 51 lira oldu. Ayrıca, Diyarbakır'ın Merkez Sur İlçesi esnaf ve sanatkarlarına, yaşadıkları mağduriyet nedeniyle Türkiye Halk Bankası aracılığıyla 50 bin liralık faizsiz kredi verilmeye başlanılmış, bu kredinin faizinin yüzde 50’si TESKOMB bütçesinden karşılanmaktadır. Bu kapsamda, 30 Haziran itibarıyla 337 esnaf ve sanatkara 16 milyon 319 bin 50 lira kredi kullandırıldı."