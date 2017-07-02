  • BIST 100.440
  • Altın 140,536
  • Dolar 3,5129
  • Euro 4,0092
  • Kocaeli 29 °C

45 okul daha ‘’Potasız Kalmayacak’’

»
45 okul daha ‘’Potasız Kalmayacak’’
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi okulların bahçesini basketbol sahalarıyla renklendiriyor. 

Eğitime katkı amacıyla 2004 yılından bu yana “Potasız Okul Kalmasın” projesi kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, okullara basketbol ve voleybol sporlarının yapılabildiği sahalar yapıyor. Sahalar, asfalt üzeri akrilik boya kaplı olarak uygulanıyor.

Bugüne kadar 325 açık basketbol ve voleybol sahasını okullara kazandıran Büyükşehir Belediyesi bu yöndeki çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi bu yıl içinde 45 okula da basketbol ve voleybol sahası kazandıracak.
Çocukların ve gençlerin hem sportif hem de kültürel gelişimlerine büyük önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi basketbol sahalarıyla öğrencilerin boş vakitlerini spor yaparak geçirmelerini sağlıyor. Saha kurulabilecek okulları belirleyerek çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi, sahaları standart ölçülerinde düzenliyor.

Bu haber toplam 103 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dağ Bisikleti yarışları Aytepe'de02 Temmuz 2017 Pazar 09:15
  • Altı Nokta Körler Derneği:“Derneğimiz kapanmasın”02 Temmuz 2017 Pazar 09:00
  • Çöl sıcaklarından korunmanın yolları!01 Temmuz 2017 Cumartesi 22:52
  • Darıca’da 600 çocuk sünnet oldu01 Temmuz 2017 Cumartesi 22:44
  • Sabahattin Hoca emekliye ayrıldı 01 Temmuz 2017 Cumartesi 22:13
  • Dikkat! Kocaeli'nin bu ilçelerinde elektrikler kesilecek (2 Temmuz 2017)01 Temmuz 2017 Cumartesi 22:00
  • İnternete artık böyle bağlanılacak01 Temmuz 2017 Cumartesi 21:41
  • Anne ve bebeği son yolculuklarına uğurlandı01 Temmuz 2017 Cumartesi 19:00
  • Kocaeli'de sıcaktan bunalan akın etti01 Temmuz 2017 Cumartesi 18:59
  • Tüpraş'ın sirenleri korkuttu01 Temmuz 2017 Cumartesi 17:04
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti