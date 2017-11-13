45 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Olay, İzmit Kozluk Mahallesi Sait Faik Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre evde yalnız yaşayan İbrahim Öten (45), akşam saatlerinde evinde bonzai içtikten sonra fenalaşarak olduğu yere yığıldı. Sabah saatlerinde kendisinden haber alamayan komşuları ise uzun süre çaldıkları kapıyı açan olmayınca merak edip eve girdiler. Öten'in yerde hareketsiz yattığını gören komşuları 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Öten’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Öten'in cenazesi yapılan işlemlerin ardından cenaze İzmit Asri Mezarlık Morgun’a kaldırıldı. Polis ekiplerinin inceleme başlattığı olayda, Öten’in kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.