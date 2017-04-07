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450 bin TL değerinde inşaat kablosu çalan 6 kişi tutuklandı

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450 bin TL değerinde inşaat kablosu çalan 6 kişi tutuklandı
Kocaeli ve Sakarya’dan 450 bin TL değerinde inşaat kablosu çalan 6 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 23 Şubat tarihinde TÜBİTAK içerisinde bulunan inşaat alanından 250 bin TL değerinde inşaat kablosu çalındı. Olay sonrası görevliler hemen emniyete gidip şikayetçi oldu. Hırsızların, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri tarafından yapılan çalışma neticesinde Sakarya’dan da 12 Nisan 2017 tarihinde 200 bin TL değerinde inşaat kablosu çaldığı tespit edildi.

450 bin TL değerinde kablo hırsızlığı yapan şahıslardan Ramazan D. (30) 68 HY 215 plakalı kamyonet ile Kocaeli’nin Körfez ilçesinde emniyet güçleri tarafından yakalanarak Gebze Asayiş Şubeye teslim edildi. Ramazan D.'nin Gebze’de emniyetinde alınan ifadesinde, arkadaşları ile Gebze otogarında buluşacağını söylediği öğrenildi. Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda Ahmet A. (33), Nesim T. (20), Aytekin A. (25), Sebahattin Z. (42) ve Yakup T. (23) gözaltına alındı.

Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan çalışan 450 bin TL değerindeki kablolardan işlem görmemiş 200 bin TL değerinde kablo sahiplerine teslim edildi.

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