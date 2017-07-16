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450 boş kadro için 1270 başvuru geldi

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450 boş kadro için 1270 başvuru geldi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 81 ilde aynı anda açtığı 3-21 Temmuz tarihlerini kapsayan müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı kadrolarını içeren, boş bulunan okulların yönetici görevlendirmelerine ilişkin kadrolarla ilgili ilimizdeki mülakatlar tamamlandı.

Kocaeli genelinde 450 civarında boş bulunan kadrolara 1270 öğretmen müracaat etti. Sınava 4 yılı aşkın görev yapan öğretmenler müracaat edebildi.  İlimizde kurulan 3 ayrı komisyon da tek aşamada aday öğretmenleri mülakattan geçirdi. 

24 TEMMUZ’DA AÇIKLANACAK

Mülakatlar, bir başkan ve 4 üyeden oluşan komisyonlar huzurunda İzmit EML, Atatürk Ortaokulu ve Nuh Çimento İmam Hatip Ortaokulu’nda yapıldı. Komisyonlarda başkanlıkları İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Muhlis Öztürk (İzmit EML), Sadık Uysal (NUH Çimento), Mustafa Doğan (Atatürk Ortaokulu) üslendi. 

Müdür, Müdür Başyardımcısı ve Müdür yardımcısında boş bulunan okulların yönetici görevlendirme mülakat sonuçları 24 Temmuz 2017’de duyurulacak. Adaylar yapılan mülakat sonuçlarına 25 - 31 Temmuz 2017 tarihleri arasında itiraz edebilecekler. Bu itirazlar 1-2 Ağustos 2017 tarihleri arasında değerlendirilecek. Ve mülakat sonuçları kesinleştikten sonra 3-7 Ağustos 2017 tarihleri arasında sisteme girilecek.  10 Ağustos’ta da görevlendirme esas puanları ilan edilecek.

Şennur YILDIZ

 

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