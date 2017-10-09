49 yıl sonra bir araya geldiler

Osman Murat Tüzün ve Yıldız Saltat öncülüğünde sosyal medyadan iletişim kuran 1969 yılı mezunları, İzmit Cumhuriyet Mahallesi Plajyolu mevkiinde bulunan Romano Cafe’de bir araya geldiler.

Sınıf öğretmenleri merhum Bayülken Kazancıoğlu’nu da rahmetle anan mezunlardan Orhan Tunçöz, “Hatıra defterleri getirdik. Okul günlerimize ait fotoğraflarımız var. Yılda bir kez de olsa bir araya geleceğiz. Bu daha başlangıç. Çok farklı bir duygu. İnsan hayatının en önemli dönemi ilkokul dönemidir. Unutulması mümkün değil. Şu anda 20 kişi burada. Ulaşamadığımız arkadaşlarımızda bize ulaşsın. Çok mutluyuz” dedi.

Kerim YAVUZ