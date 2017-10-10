4’üncü Enerji Verimliliği Kongresi başlıyor

Özmural, 13-14 Ekim tarihleri arasında Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirecekleri 4. Enerji Verimliliği Kongresi’ni duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Özmural, “Enerji Verimliliği ülkemiz artan enerji talebini riskine karşılık en kolay en ucuz ve doğrudan bir yoldur. Hali hazırda ülkemizin yaklaşık olarak bina sektörüne yüzde 30, sanayi sektörüne yüzde 40 ve ulaşım sektörüne yüzde 15 olmak üzere enerji tasarruf potansiyeli mevcuttur. Mevcut tesislerde enerji verimliliğin artması, yeni kurulacak sistemlerde enerji verimli teknoloji ve ekipman kullanımı ile enerji yoğunluğunun düşürülmesi, ülkemiz ekonomisinin gelişimine çok büyük katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

2 GÜN SÜRECEK

Daha önce 2007 yılı ve 2009 yılında gerçekleşen Enerji Verimliliği Kongrelerinden söz eden Özmural, “Enerji sektöründe temel politikaları ve teknolojik gelişmeleri irdelemek, enerjinin etkin, verimli ve tasarruflu kullanımı için toplumsal farkındalık, bilgilendirme ve bilinç yaratmaya yönelik yeni açılımlar sunmak, alternatif üretme sorumluluğunu yerine getirmiştir. 13-14 Ekim tarihlerinde dördüncüsünü düzenleyeceğimiz kongrede Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Oturumları, panel ve forumlar aracılığıyla ülkemizin dört bir yanında ki sektörle ilgili akademisyenler, kamu ve özel sektör yetkilileri, sektörde ürün ve hizmet üreten firmalar ve işletmelerin bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları, mühendis ve teknik elemanların buluşturulması amaçlanmıştır” şeklinde konuştu.

Çiğdem ARMAĞAN