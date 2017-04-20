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5 bin 200 kilometreden gelen kardeşlik 

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5 bin 200 kilometreden gelen kardeşlik 
23 Nisan Çocuk Festivali için Kocaeli’ye gelen Kırgız çocuklar Türk aileleri ile buluştu.

Kocaeli büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenlenen 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Festivali için yaklaşık 5 bin 200 kilometre mesafeden kente gelen Kırgızistanlı çocuklar, festival süresince bir arada yaşayacakları Türk aileleriyle buluştu. 50. Yıl Ortaokulu bahçesinde Kırgızistan’dan gelen 20 çocuk ve kafile liderleri Türk aileleri tarafından karşılandı. Okul bahçesinde öğrencileri karşılayan Türk aileleri daha sonra okul konferans salonuna geçerek Kırgızlı çocuklara yiyecek ikramında bulundu.

Daha önce de 23 Nisan Festivali kapsamında konuk ülke çocuklarını misafir ettiklerini söyleyen gönüllü Filiz Burak, ”Çok farklı bir duygu. Kısa süre de olsa ailecek kaynaşıyoruz. Bir evladım gibi oluyorlar” dedi.

50. Yıl Ortaokulu öğrencisi Melis Burak ise çok mutlu olduğunu belirterek, ”Bir kardeşim var. Şimdi iki kardeşim daha olacak. Onlarla gezeceğiz, oynayacağız” şeklinde konuştu.

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