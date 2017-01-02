5 günlük kayıp 300 milyon EURO'yu aştı

TAYSAD Başkanı Alper Kanca Kocaeli-Gebze bölgesinde beş gündür yaşanan elektrik kesintileri konusunda çok önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Kanca'nın açıklaması şöyle:

Son dönemde yaşanan elektrik kesintilerinden dolayı en çok etkilenen bölgelerin başında İstanbul'un doğusunda ve Kocaeli'nin batısında bulunan OSB'ler geliyor. Özellikle otomotiv sanayinin kalbinin attığı Gebze'deki TOSB'da üretim durma noktasına geldi.

29 Aralık 2016 Perşembe gününden bu yana tam 5 gündür yaşanan kesinti nedeniyle Gebze bölgesinde yer alan 120 civarındaki üyemiz, 5 gün peş peşe üretim yapamadığı için otomotiv ana sanayi firmalarına ürün tedarik edememekte; bu durum ana sanayi firmalarımızın da kısa zaman içinde üretimlerinin durmasına zemin hazırlamakta.

Gebze Bölgesi'nde 16 civarında OSB ve bu OSB'lerde yüzlerce üretici firma yer almakta… Bizim faaliyet gösterdiğimiz TOSB da bu bölgelerden yalnızca biri. TOSB'da, yurtiçi ve yurt dışındaki araç üreticilerine parça tedariki yapan 80 tane fabrika var. Bu fabrikalar, 29 Aralık 2016 Perşembe sabah saat 04.00'den itibaren elektriksiz durumda. İşçilerimiz makinelerin başında bekliyor. Fakat elektrik olmadığı için üretim yapamıyoruz. Üretim yapamamak ciddi bir problem. İhracat şampiyonu olan Otomotiv Sektörünün böyle bir durumla karşı karşıya kalması sonucu, sadece Gebze bölgesindeki otomotiv tedarik sanayi firmalarının 300 milyon Euro'nun üzerinde bir kaybı söz konusu ve bu kayıp her geçen saat artmakta.

Bir diğer önemli problem ise; ara stoklarımız bitti. Çünkü biz otomotiv sektöründe saatlik çalışıyoruz. Yani şu anda ürettiğimizi 1 saat sonra müşterimize vermek zorundayız. Ne yazık ki şu an elimizde ürün kalmadı. Bizim ürettiğimiz parçalarla çalışan, dünyaya araba ihraç eden Türkiye'nin büyük araç üreticileri var. Bu nedenle Türkiye'nin araç üreten, ihracat şampiyonu büyük firmaları durmak zorunda kalacak."

DHA