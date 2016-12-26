5 isme, özel olarak teşekkür etmeliyiz

Kuşkusuz ki, KEV konusunda Bahri Yavuz liderliğindeki şehir son derece kararlı ve inançlı büyük mücadeleler verdi ve en sonunda da muradına erdi. Zeynel Başlak Ağabeyin söylediği gibi bu ateşe kar dayanmazdı. Çok uzun ve zorlu bir süreçti. KEV yönetimi, mütevelli heyeti uzun süre diyaloga yaşanmadı, yapılan çağrılara kulak asmadı. En son malum 28 Mayıs kongresinde ciddi tartışmalar yaşandı. Mutlaka eninde sonunda Kocaelispor istediğini alacaktı ancak süreci kısaltan gelişme Zeynel Başlak’ın KEV Başkanlığına gelmesi oldu. Kırılma anı da diyebiliriz. Pek çok kişi Başlak’ın başkan olmasının ardından değişen bir şey olmaz, bu ekip Sirmen’in sözünden çıkmaz diye düşünüyordu.

ZİYARETTE IŞIĞI GÖRMÜŞTÜM

Doğrunu isterseniz Başlak ile ilgili ön yargılarımdan olacak, benim de böyle bir fikrim, kaygım vardı. Ta ki, Zeynel Başlak ile görüşene, onu tanıyana kadar. Çok samimi bir sohbetti, Başlak’ın söylemleri beni son derece etkilemişti. Görüşmemizle ilgili yazımı, “Bu ziyaret KEV’de çözüm için beni çok umutlandırdı” diye bitirmiştim. Işığı almıştım. Yazıyı okuyanlar, görüşmemizle ilgili detayları paylaştığım dostların geneli, “Çok safsın, seni kaldırmış. Göreceksin hiçbir şey değişmeyecek, KEV inadını sürdürecek” düşüncesindeydi. Tüm bu olumsuz görüşlere rağmen, bir an olsun acaba mı diye düşünmedim, umutlu bir bekleyiş içerisine girdim. Hatta bir meslektaşla iddiaya bile tutuştum.

SORUMLULUK ALDILAR, SÖZLERİNİ TUTTULAR

Nitekim kısa bir süre sonra KEV yönetimi olağanüstü kongre kararı alıp, Bahri Yavuz’un başkanlığının önünü açtı. Ancak bu önemli gelişmeye rağmen hala işin bozulacağını, kongrede Yavuz’un karşısına başka bir listenin çıkartılacağını düşününler vardı. Önceki günkü kongrede böyle bir durum da olmadı. Zeynel Başkan ve arkadaşları sorumluluk aldı, sözlerini tuttu. Dün kısaca bahsetmiştim. Olağanüstü kongre kararı alarak süreci hızlandıran, Kocaelispor’un önünü açan KEV yönetimindeki 5 isme Zeynel Başlak, İsmail Kalkandelen, Murat Güven, Rasim Su ve Yücel Baran’a özel olarak tek tek teşekkür etmeliyiz.

KONGRE OYLAMASI SAMİMİYET TESTİYDİ

Kabul etmeliyiz ki, onlar olmasa süreç uzayacak, devletin vergi borcunu yapılanma fırsatından yararlanamayacaktık. KEV’de olağanüstü kongre kararına imza atan, bir anlamda Kocaelispor’un kurtuluş yolunu açan 5 isimle, karşı çıkan 4 ismi az çok tanıyoruz. Neden farklı duruş sergilediler diye kendime sorduğumda, yanıtı için fazla zorlanmadım. Çünkü hepsinin Kocaelispor’a sevdalarının ne kadar samimi olduğunu biliyordum. KEV’de kongre kararıyla ilgili oylama aslında bir samimiyet testiydi. Ne diyoruz Kocaelispor’un menfaati söz konusuysa, gerisi teferruattır diye. 5’i o testi geçti, 4’ü kaldı. Bu kadar açık ve net.



İki hafta mola

Senelik izin süremden bir kısmını devre arasına, kış günlerine bırakmıştım. Takımlar nasıl ilk yarı bitimiyle birlikte tatile çıktıysa, bizim de kısa süreli kafa dinlemeye ihtiyacımız var. Bugün itibariyle iznim başlıyor. İki hafta süreyle yokum. Kısmetse ikinci yarı öncesinde lig haftasında yani 9 Ocak Pazartesi günü işimin başında olacağım. Doğal olarak izin süremde Top Ağlarda köşesi de yayınlarına ara verecek. İzin günlerimi genelde Maşukiye’deki evimde geçireceğim. Bir iki günlüğüne Düzce’ye, Hanım köye gitme planımız var. Kayınpeder kısa bir süre önce bir operasyon geçirmişti. Geçmiş olsun ziyareti yapacağım. Ayrıca küçük ablam ve iki yeğenim de Düzce’de, onları da sevindirmek istiyorum. Tüm okurlarıma saygılarımı sunuyor, 10 Ocak Salı günü bu köşede yeniden buluşmak dileğiyle hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın, Allah’a emanet olun.

Kaçıranlar erkan başına

Daha önce paylaştığım gibi Kocaeli TV’de bu akşam canlı yayın yok. Devre arasında bir hafta tatil yapalım istedik. Bu akşamki yayın saatimizde, yani 21.00-23.00 arası geçtiğimiz hafta Başkan Bahri Yavuz’u konuk ettiğimiz programın tekrarı Kocaeli TV ekranında olacak. Kaçıranlar için böyle bir olanak sağlayalım dedik. Önümüzdeki haftadan itibaren canlı yayınlarımız tüm hızıyla devam edecek. Söylediğim gibi devre arasındaki programları konuklu yapacağız. 2 Ocak Pazartesi akşamı için Kocaeli Birlikspor Başkanı Erhan Yılmaz ile sözleştik. Çok başarılı bir ilk yarı geçiren ancak hiç destek alamayan Birlikspor ile ilgili konuşulacak çok şey var. Aynı programdaki diğer konuğum ise İzmit G.B Kulübü’nün başarılı alt yapı koordinatörü sevgili Zafer Durmaz olacak. Bir sonraki hafta, yani 9 Ocak Pazartesi günü de Kocaelispor Teknik Direktörü sevgili Ümit Metin Yıldız canlı yayınımıza gelecek. Bir sonraki hafta zaten ikinci yarı başlıyor, normal maç program akışına döneceğiz.