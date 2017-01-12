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5. madde onaylandı

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5. madde onaylandı
TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin, Meclisin görev ve yetkilerinin sıralandığı beşinci maddesine 343 kabul, 7 ret oyu verildi.

Genel Kuruldaki gizli oylamaya 354 milletvekili katıldı. Oylamada 343 kabul, 7 ret oyu kullanıldı. Oylamada 3 boş, 1 geçersiz oy çıktı. CHP milletvekilleri oylamaya katılmadı.

Birleşime ara verildi
Teklifin beşinci maddesiyle, TBMM'nin görevleri ve yetkileri, "kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, bütçe ve kesinhesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek, para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek, milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, TBMM üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek, anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek" olarak sıralanıyor.

Oylamanın ardından TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, birleşime ara verdi. Aydın, ara sonrası komisyon ve hükümetin yerine oturmaması üzerine bugün saat 14.00'te yeniden toplanmak üzere birleşimi kapattı.

Oylamaya katılmayan CHP'liler, birleşimin kapanmasının ardından bir süre sıralarında oturdu.

AK Parti'lilerin Genel Kurul salonundan ayrılmasından bir süre sonra CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin milletvekillerine dönerek, şunları söyledi:

"CHP Grubunun vatandaştan aldığı emanetin, vazifenin ne demek olduğunu bilen, Atatürk'ün 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözünün burada yazılı olmasının anlamını bilen, AKP'nin tüm saldırılarına, milletin kürsüsünü yere devirmeyi göz alacak kadar gözü dönmüşlüğe rağmen bu direnişi gösteren CHP'nin milletvekilleriyle gurur duyuyorum."

Özel'in konuşmasının ardından CHP milletvekilleri topluca Genel Kurul salonundan ayrıldı.

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