Alınan bilgiye göre, Gebze Fatih Devlet Hastanesinin yapımı devam eden ek inşaatında çalışan işçi Hüseyin Aküzüm (52), dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukura düştü. Arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çukurdan çıkardığı Aküzüm, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Aküzüm'ün vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.