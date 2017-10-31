5 metre derinliğindeki çukura düştü
Gebze ilçesinde, yüksekten düşen işçi yaralandı.
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Alınan bilgiye göre, Gebze Fatih Devlet Hastanesinin yapımı devam eden ek inşaatında çalışan işçi Hüseyin Aküzüm (52), dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukura düştü. Arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çukurdan çıkardığı Aküzüm, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Aküzüm'ün vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Etiketler : kaza, Gebze Fatih Devlet Hastanesi, işçi, Hüseyin Aküzüm
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