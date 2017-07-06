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5 metrelik su kuyusuna düştü!

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5 metrelik su kuyusuna düştü!
Kartepe'de 60 yaşındaki Turgay Taşer, 5 metre yükseklikteki su arıtma deposunun içine düştü.

Kartepe Hacı Alim Mahallesi Çağla Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasına denetim yapmak üzere geldiği öğrenilen arıtma teknikeri Turgay Taşer (60), iddialara göre ayağının takılması sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikteki su arıtma deposunun içine düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Alınan bilgiye göre, kağıt fabrikasında çalışan işçilerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından, vince bağlanan sedye ile yaralanan Taşer’i su arıtma kuyusundan yukarı çıkartıldı. Ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırılan Turgay Taşer’in düşme sonucu vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştuğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kerim YAVUZ

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