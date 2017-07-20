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5 televizyon kanalının lisansı iptal edildi

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5 televizyon kanalının lisansı iptal edildi
RTÜK,  uygunsuz yayın yaptığı için 10 günlük yayın durdurma cezası alan ancak bu cezayı  uygulamayan 5 televizyon kanalı için lisans iptal etme yetkisini ilk kez  kullandı.

Anadolu Yurdum TV, Genç TV, HLT TV, Son Hedef TV ve Yeni Sinema TV'nin  lisansları, RTÜK'ün dün yapılan toplantısında alınan karar ile iptal edildi. Ayrıca TV8'de yayınlanan "İşte Benim Stilim" ve FLASH TV Haber Bülteni'ne de  müeyyide uygulandı
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK),  uygunsuz yayın yaptığı için 10 günlük yayın durdurma cezası alan ancak bu cezayı  uygulamayan 5 televizyon kanalının lisansını, verilen cezaların uygulanmaması  halinde lisans iptalini öngören 690 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye (KHK)  dayanarak iptal etti. RTÜK, lisans iptal yetkisini ilk kez kullanmış oldu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, RTÜK'ün dün gerçekleştirilen Üst  Kurul toplantısında, büyük bölümü uydu üzerinden uygunsuz nitelikte yayın yapan  TV kanallarının durumu ele alındı.

Uygunsuz nitelikte yayın yapan TV kanallarına 690 sayılı KHK  kapsamında ağır cezalar vermeyi sürdüren RTÜK, son toplantıda ise müeyyideleri  uygulamayan bazı kanallara yönelik KHK'da yer alan "Lisans iptal etme" yetkisini  ilk kez kullandı.

Bu kapsamda 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın  Hizmetleri Hakkında Kanun'un 32'inci maddesinin 5'inci fıkrası uyarınca 10 güne  kadar yayınları durdurma cezası alan ancak bu cezaları uygulamayan Anadolu Yurdum  TV, Genç TV, HLT TV, Son Hedef TV ve Yeni sinema TV'nin lisansları iptal edildi.

RTÜK, daha önceki toplantılarında da uydu üzerinden ahlaksız,  dolandırıcı, silah reklamı, elektronik nargile satışı, cinsel içerikli ürün  reklamı ve gıda takviyesi ürün satışı yapan, arkadaşlık hatları reklamı yapan,  izleyicileri aldatan kanallara 5'er kez program durdurma ve en üst sınır olan  gelirden yüzde 5 oranında para cezası vermişti.

"İŞTE BENİM STİLİM" DE CEZADAN KAÇAMADI

Öte yandan dün gerçekleştirilen Üst Kurul toplantısında TV8'de  yayınlanan "İşte Benim Stilim" ile flash tv haber Bülteni'ne de müeyyide  uygulandı.

Söz konusu programların yanı sıra silah reklamı yapan Anadolu  Kaplanları 2023 TV, Damla TV, Canlar TV ile elektronik nargile gibi sağlığa  zararlı çeşitli ürün satışı yapan kanallara da para cezası verildi.

BİR YILDA ÜÇ KEZ UYGUNSUZ YAYIN YAPANA "LİSANS İPTALİ"

690 sayılı KHK'nın 60. maddesiyle radyo ve televizyon yayın  hizmetlerinde, takviye edici gıdalar ve benzeri destekleyici ürünler de dahil  olmak üzere herhangi bir ürünün sağlık beyanıyla satışı, pazarlanması ve reklamı  ile sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarının ve hizmetlerinin tanıtımı  yasaklanmıştı.

 Ayrıca özel ücrete tabi numaralar kullanılarak izleyici ve  dinleyicileri yanıltıcı veya haksız kazanca neden olacak şekilde Yarışma,  çekiliş, lotarya ve benzeri adlar altında ödül ve ikramiye taahhüt edilemeyeceği  de düzenlenmişti.  KHK kapsamında bu tür yayınları 1 yıl içerisinde 3 kez yapan kanallara  lisans iptaline varan cezalar getirilmişti. 

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