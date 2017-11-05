5 yıldızlı bilim sanat merkezi

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker tarafından İstasyon Mahallesine kazandırılan Bilim Sanat Merkezi birçok branşta verdiği eğitimler ve düzenlediği aktivitelerle bölgenin kültür yuvası haline geldi. Her yaştan ziyaretçisi olan bilim sanat merkezinde verilen hizmetlerden bölge sakinleri oldukça memnun. İstasyon Bilim Sanat Merkezinde bayanlara yönelik diyetisyen kontrolünde spor ve zumba eğitimleri veriliyor. Haftanın 4 günü spor ve zumba kurslarına gelen bayanlar ayrıca diyetisyen kontrolünde kilo veriyor. Sağlıklı ve zinde olmak için kilo verirken spor yapmanın oldukça önemli olduğunu ifade eden yetkililer alanında uzman spor hocaları ve diyetisyen kadrosu ile bölge sakinlerine hizmet verdiklerini ifade etti.

Çocukların yaz tatillerini, dolu dolu geçirmeleri amacıyla açılan yaz spor okulları İstasyon Bilim Sanat Merkezinde de çocuklar için gerçekleştiriliyor. Birçok farklı branşta spor eğitimi alan çocuklar yaz tatillerini daha verimli geçiriyor. Ayrıca okul döneminde çocuklar için GESMEK Çocuk kursları ile çocuklar boş zamanlarını Ebru, İngilizce, Drama, Satranç, Masatenisi, Resim, Bağlama ve Çocuk Korosu kurslarına katılarak değerlendiriyor.



Anaokulu üniversitesi

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatları doğrultusunda hayat geçirilen Ana Oklu Üniversitesi yine İstasyon Bilim Sanat Merkezinde hizmet veriyor. Haftanın 4 günü hizmet veren Anaokulu Üniversitesine gelen çocuklar erken yaşta yabancı dil, resim ve müzik eğitimleri alıyor. Ayrıca bilim sanat merkezi bünyesinde çocuklar için hafta sonları jimnastik eğitimleri veriliyor. Öğrenciler için çeşitli aktivitelerin düzenlediği bilim sanat merkezinde öğrencileri için ayrıca destek eğitim dersleri de veriliyor. Sosyal Bilgiler, İnkılap Tarihi, Fen Bilimleri, Türkçe, Matematik ve İngilizce branşlarında destek eğitim dersleri veriliyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından öğrencilere tamamlayıcı destek dersleri veriliyor. İstasyon Bilim ve Sanat Merkezi kompleksi içerinde bulunan çocuk ve yetişkin kütüphaneleri haftanın yedi günü sabah saat dokuzdan akşam saat altıya kadar hizmet veriyor. İstasyon Kütüphanesi binlerce kitabı bir araya getirerek Gebzelilerin faydasına sunuyor. Ayrıca çocuklara sessiz bir ortamda ders çalışma fırsatı da sunan kütüphaneden üyeler, ödünç kitap da alabiliyor. Kütüphane içerisinde bulunan bilgisayarlarda derslerini yapan çocuklara yetkililer de her konuda yardımcı oluyor.



Çocuklar için psikolog hizmeti

Geleceğimizin teminatı olan çocuklar için birçok aktiviteyi içinde bulunduran İstasyon Bilim ve Sanat Merkezi’nde yine çocuklar için ücretsiz psikolog hizmeti veriliyor. Çocuk alanında uzman psikologlar haftanın iki günü psikolojik destek duyan çocuklar için grup ve bireysel terapiler düzenliyor. Çocuklar için psikolojik desteğin yanı sıra güzel zaman geçirmeleri için iki hafta arayla çocuk sineması ve tiyatro gösterileri düzenleniyor. Gebze Belediyesi Mesleki Eğitim Kurslarını içinde bulunduran İstasyon Bilim ve Sanat Merkezi’nde GESMEK bünyesinde el nakışı, takı tasarım, iğne oyası, mefruşat, İngilizce, Arapça, bilgisayara giriş ve diksiyon dersleri veriliyor. Birçok farklı alanda bölgeye hizmet veren İstasyon Bilim Sanat Merkezi bölgenin gözdesi olmuş durumda.