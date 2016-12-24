“5 yılın sonunda takımın iskeleti kendi öz evlatlarından oluşacak”

Kocaeli Birlikspor geçtiğimiz günlerde alt yapıdan 4 yetenekli gençle profesyonel sözleşme imzalamıştı.

İmza töreninde konuşan Başkan Erhan Yılmaz, 5 yıllık bir plan yaptıklarını belirterek, “İnşallah bu süreç sonunda takımın iskeleti, kendi öz evlatlarından oluşacak ”dedi. İşte Yılmaz’ın törendeki konuşması:

BUNLAR BAŞLANGIÇ OLACAK

“Bu kadar ekonomik sıkıntılara rağmen ileriye dönük olarak kendi ayakları üstünde duran, üreten bir Kocaeli Birlikspor olması gerektiğinin bilincindeyiz. Dört tane kardeşimizle profesyonel sözleşme imzaladık. Daha önce alt yapıyla yaptığımız toplantıda belirttik, hocamız da sürekli takipte olacağını söyledi. Kendisi maçlara gidemedi ama hem bizim, hem de kendisinin maçlara gönderdiği scout ekiplerinin değerlendirmeleri sonucunda 4 kardeşimizi profesyonel takıma kazandırdık. Bunlar başlangıç olacak”

5 YILLIK PLANIMIZ VAR

“Allah nasip ederse 5 yıllık planlama içerisinde bu takımın iskeleti Körfezli ve İzmitli gençlerden oluşacak. ‘Neden şimdi değil?’ denilebilir. Başarıya giden kulüplerde kısa sürede genç oyuncuları takıma adapte etmek biraz riskli. Belirli zaman dilimi içinde bu planlamayı tamamen hayata geçireceğiz. 5 yılın sonunda da bu takımda kendi öz evlatlarının oluşturduğu iskelet kadro oluşacak. Berat Demir, Semih Üstün, Kemal Kazan ve Melih İnan kardeşlerimizi takımımızın profesyonel ekibine kattık, mukavele imzaladık”

BU KARDEŞLERİMİZE İNANIYORUM

“Onlar için de yeni bir başlangıç ve hedeflerine bir adım daha yaklaştıkları bir ilk oluyor. Başarılar diliyorum. Bu ilk olmayacak. Biz alt yapımızı izlemeye, üretmeye ve kazandırmaya devam edeceğiz. Kocaelili futbolcuları, 41 numaralı formayla inşallah Süper Lig ve Avrupa arenasında seyrettirmek için çalışacağız. Bu kardeşlerimizden çok umutluyum. Ben de bu yollardan geçtim. Çok heyecanlı olduklarını biliyorum. Kendilerine çok inanıyorum. Bizde çok başarılı olacaklarını biliyorum”