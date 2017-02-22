50 bin AK Partili sahaya inecek

16 Nisan’da yapılacak referandum öncesi AK Parti Kocaeli Teşkilatları, bir süre önce Mehmet Uzunoğlu Başkanlığı’nda 15 kişilik Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) ekibini oluşturdu.

12 ilçe de de SKM’ler kuruldu. İl Merkezi’nin bulunduğu binanın 5’inci katına yerleşen İl Seçim Koordinasyon Merkezi’nde (SKM) ilde komisyonlarla 50, ilçelerle birlikte 450 kişilik ekiple Referanduma hazırlanıyor. AK Parti Teşkilat mensuplarına ilçelerde düzenlenen toplantılarda, hukukçu parti yöneticileri tarafından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi eğitimi veriliyor. İl SKM Başkanı Mehmet Uzunoğlu, aralarında il başkanı, milletvekilleri, belediye başkanları, meclis üyeleri, ilçe başkanları, mahalle başkanlarının yer aldığı 50 bin kişilik teşkilat mensubuyla 1 Mart’tan itibaren vatandaşlara Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni anlatıp, ‘evet’ oyu isteyeceklerini söyledi.

MİLLETİMİZ HERŞEYİN FARKINDA

16 Nisan’da Cumhuriyet Tarihi’nin en önemli seçimlerinden birinin yapılacağını belirten AK Parti İl SKM Başkanı Uzunoğlu, “Milletimizin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne anlatıp ‘evet’ oyu vermelerini isteyeceğiz, bunun için seçim gününe kadar gece gündüz çalışacağız. Kadın Kollarımız, evleri kapı kapı gezecek, gençlerimiz 18-29 yaş arasında gençlere ulaşacak. Ana kademe teşkilat mensuplarımızda STK’ları, çarşı Pazar dolaşılıp ‘evet’ oyu isteyecek. Ses düzeni olmadan da kahveler gibi vatandaşların yoğun olduğu mekânlar ziyaret edilecek. Toplumumuzun tüm kesimlerine ulaşacağız. ‘Hayır Cephesi’nin olumsuz kampanyasına karşın, milletimiz, her şeyin farkında.” dedi.

İLİMİZE ÖZEL KAMPANYA LANSMANI

AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’ın şubat ayı sonunda veya mart ayı başında Kocaeli’ye özel Referandum Kampanyasının lansmanını yapacağını açıklayan AK Parti il SKM Başkanı Uzunoğlu, vatandaşların kendilerinin sahaya çıkmasını beklediğini belirtti, 50 bin teşkilat mensubu, 250 bin üyeleriyle sahaya inip vatandaşla kucaklaşacağını söyledi.

BİRLİKTE EVET PLATFORMU

10 Ağustos 2014 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun öncülüğünde ‘Erdoğan Gönüllüleri Platformu” kurulmuştu. Platformda, siyasetçiler, işadamları, akademisyenler ve gazeteciler, STK başkan ve temsilcileri yer almıştı. Benzeri platform bu kez 16 Nisan halk oylaması öncesi “Kocaeli Birlikte Evet” adıyla kuruldu. AK Parti İl SKM Başkanı Uzunoğlu, “Kocaeli Birlikte Platformu, siyasetçilerin, işadamlarının, STK temsilcilerinin ‘Ben de varım’ diyeceği bir platform olacak. Platformda kadın ve gençler de bulunacak” diye konuştu.

Kocaeli’de ‘Evet Platformu’ kuruldu