50 denetimli serbestlik hükümlüsü 5 bin fidan dikti

Adalet Bakanlığı Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü projesi kapsamında 50 denetimli serbestlik hükümlüsü Gebze'de 5 bin fidan dikti. 5 bin fidan dikildiği araziye Gebze Adliyesi Hatıra Ormanı adı verildi.

Adalet Bakanlı Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü projesi kapsamında 50 denetimli serbestlik hükümlüsü Kocaeli’nin Gebze İlçesi Ovacık Köyü Ardıçtepe mevkiinde 5 bin fidan dikti. Fidan dikim programına Gebze Adliyesi Başsavcı Vekili Sıddık İlgar, Denetimli Serbestlik Müdürü Serkan Güler, Gebze Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı Yazı İşleri Müdürü Gülsade Erdağı, Kocaeli Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Yaşar Özbaş, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personelleri ve 50 denetimli serbestlik hükümlüsü katıldı.

“Yeşil alanlar bizim nefes alacağımız yerler”

Fidan dikim programında konuşan Gebze Adliyesi Başsavcı Vekili Sıddık İlgar, “Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar günü. Bütün kadınlarımızın Dünya Kadınlar gününü kutluyoruz. Ağacın ormanın önemini biliyoruz. Gebze sanayi bölgesi. Yeşillik gittikçe azalıyor. Şehir dışında da yeşillik eskisi gibi değil. Orman Bakanlığı yetkilileri ellerinden geldiğince tekrar yeşillendirmeye çalışıyorlar. Yeşil alanlar bizim nefes alacağımız yerler. Yeşili her zaman korumamız lazım. Elimizden geldiği kadar yeni fidanlar dikeceğiz. Ormanlarımıza sahip çıkacağız” dedi.

“50 kişiyiz burada ve 5 bin ağaç dikilebileceğini düşünüyorum”

Başsavcının ardından açıklamalarda bulunan Denetimli Serbestlik Müdürü Serkan Güler, “Adalet Bakanlığı Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü projesi kapsamında ülkemizde Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinin bulunduğu yerlerdeki arazilerde ağaçlandırma çalışmaları başlatıldı. Her bölgenin mevsim ayları dikkate alınarak ağaçlandırma çalışmalarına devam ediliyor. Gebze bölgemizde de sayın başsavcımızın dediği gibi fabrikaların bulunması ve sanayi bölgesi olması münasebetiyle ağaçlandırma anlamında ayrı bir özen gösterilmesi gerekiyor. Biz her yıl tedbir altında bulunan hükümlü arkadaşlarımızla beraber Orman İşletme Müdürlüklerimizin organizesinde düzenli olarak çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Hükümlü arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hep derler ya herkesin dikili bir ağacı olsun. 50 kişiyiz burada ve 5 bin ağaç dikilebileceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başsavcı Vekili Sıddık İlgar, adliye personeli ve 50 denetimli serbestlik hükümlüsü hatıra ormanının yapıldığı araziye 5 bin fidan dikti.