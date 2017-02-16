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50 Roman kadına iş garantili kurs

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50 Roman kadına iş garantili kurs
Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali iş birliği kapsamında finansa edilen “Kadınların İkinci Baharı Projesi” start aldı.

Proje kapsamında yaşlı ve hasta bakım eğitimi verilecek olan 50 Roman Kadın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından işe yerleştirilecek.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği kapsamında geliştirilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı’nın İnsan Kaynaklarını Geliştirme bileşeni altında Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Roman Kadınların İkinci Baharı Seka Park Otel’de tanıtıldı.

Toplantıya; proje destekçisi Kocaeli Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar, Tüm Kocaeli Roman Kültürünü Araştırma ve Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Musa Şirin, Kocaeli Roman Kadınlar Derneği Başkanı Emine Dömek ve çok sayıda Roman vatandaş katıldı. Projenin bütçesi 128.000 Avro. Bu tutarın 6.444 Avro’luk kısmı Tüm Kocaeli Roman Kültürü Araştırma Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’ne yatırıldı.

SERTİFİKA VERİLECEK

Tüm Kocaeli Roman Kültürü Araştırma Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Musa Şirin yaptığı konuşmada, “Kocaeli genelinde 65 yaş üzeri 102 bin yaşlı kadın var. Bunların 32 bin küsuru 18-24 yaş arası Roman kadınlarından oluşuyor. Dünya ve AB ülkelerinde yaşlı ve hasta bakım eğitimi ilerlemiş şekilde devam ederken, ülkemizde ise çok alt sınırlarda. Bizler de böyle bir proje yaptık. Roman kadınlarımıza meslek edindirmek istedik. Kadınlarımız istihdam etmek istedik. Projemizde 18 ile 45 yaş arasında 50 tane roman kadın bu anlamda eğitip kendilerini MEB onaylı sertifikalandıracağız. Sertifikayı alanlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yardımları ile istihdam edilecekler” dedi.

Roman Kadınlar Derneği Başkanı Emine Dömek ise, “Ülkemizde kadın istihdamını destekleyen çalışmalar var. Çalışmalar çerçevesinde 150 roman kadınımızı istihdam edilecek. Kadınlarımızın güçlendirilmesi gerekiyor. Güçlü kadın güçlü ekonomi güçlü Türkiye demektir” dedi.

KADINLAR GÜÇLÜ OLMALI

Proje destekçisi Kocaeli Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar, Roman kadınların eğitiminin düşüklüğünün istatistiklere yansıdığını, bu nedenle bu projelerin çok önemli olduğunu vurguladı. Çokyaşar, yapılan projelerle Romanların eğitimine katkı sağladıklarını anlattı, “Bu çalışmaları yapmasaydık, Roman Kadınların İkinci Baharı Projesi olmayacaktı. Roman Kadınlarına geçmiş dönemde saygı gösterilseydi, sorunlar çözülmüş olurdu. Samimi olmak zorundayız. İkinci Mehteran Takımı kuralım. Kültür Bakanlığı’ndan destek alalım” dedi. 

Ayşegül KALAYCI

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