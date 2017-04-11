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50.Yıl Hatıra Formaların dağıtımı başlıyor

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50.Yıl Hatıra Formaların dağıtımı başlıyor
Kocaelispor yönetimi kulübün 50.Kuruluş Yılı nedeniyle “1011 Hatıra Forma” kampanyasını düzenlemiş, 1000 TL bağış yapanların bu özel formalara sahip olacağını açıklamıştı.

511 kişinin katıldığı kampanyada gerek isim yazdıran, gerek imalat sponsorluğunu üstlenenlerin taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle teslimat gecikmişti. En son 2 ay süren tasarım ve üretim aşaması da geride kaldı. Kulüp dün formaların dağıtılmaya başlandığını duyurdu. Açıklamada katılımcıların formalarını ve hediye bilekliklerini  imza karşılığı fuar içindeki kulüp lokalinden alabilecekleri belirtilerek gecikme için özür dilendi. Yönetimin konuyla ilgili basın bildirisi şöyle:   

“Değerli Kocaelisporlular, 21 Mart 2016 tarihinde başlatmış olduğumuz "50.Yıl 1011 Hatıra Forma Kampanyası", isim yazdıranların ve imalat sponsorluğunu üstlenenlerin taahhütlerini yerine getirmelerini beklememiz nedeniyle maalesef 10 ay sonra sonlandırılmış olup tasarım ve üretim aşaması 2 ay sonunda tamamlanmıştır. Taahhütlerini yerine getiren kişi ve kurumlar ile imalat katkısı sağlayan Kocaeli Ticaret Odası'na teşekkür eder, elimizde olmayan gecikme nedeniyle özür dileriz. Katılımcıların formalarını ve hediye bilekliklerini imza karşılığı Fuar içindeki Kulüp Binamızdan teslim almalarını ya da Kulübümüzün info@kocaelispor.com.tr adresine veya 0 (262) 331 10 89 nolu telefona teslimat taleplerini iletmelerini rica ederiz”
 

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