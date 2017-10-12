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50 yıl sonra buluştular

50 yıl sonra buluştular

Bir zamanlar İzmit’in en popüler okullarından biri İzmit Ticaret Lisesi’ydi. İzmit Ticaret Lisesi’nin ilk mezunları, Figen İnce’nin çabaları ile önceki gün bir araya geldiler.

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Ulaşılabilen 16 eski mezun, İzmit Kültür Tepesi’nde Şelale Park Kafe’de buluştu. Anılarını tazelediler, sohbet edip, birlikte fotoğraf çektirdiler. İzmit Ticaret Lisesi 1967 yılında hizmete girmişti. İlk mezunlar, bundan böyle de sık sık bir araya gelmek konusunda sözleştiler.

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